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正宗重慶老火鍋在板橋！老師傅秘製鍋底　說出通關密語有驚喜

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微..

點評：我已經吃過了，超讚！
ETtoday餓勢力

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

文、圖／萍子

在新北板橋想吃正宗重慶麻辣鍋，萍子推薦東華川府重慶老火鍋donhuafoods，裝潢是中國風，當地重慶老師傅秘製鍋底，麻辣鍋以全牛油為基底不加水，四川埤縣豆瓣、雞心椒、二條筋、朝天椒、燈籠椒與大紅袍搭配20幾種中藥材熬製而成，八卦鴛鴦鍋具特色，美味溫體牛豬等，另外偷偷告訴大家，晚上22：00點後東華川府店內主管可能會不在，只要跟店員說出通關密語，就可以獲得神秘優惠驚喜喔！

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

如何造訪東華川府重慶老火鍋交通donhuafoods、東華川府重慶老火鍋捷運？可搭乘台北捷運到「板橋站2號出口」，從捷運步行10分鐘，即可抵達。位於在板橋火車站前縣民大道和漢生東路口的轉角處，對面是HONDA汽車展場，隔壁旁邊是全家便利商店，格外醒目地理位置。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

光看東華川府重慶老火鍋donhuafoods 門面裝潢格外用心，打造古色古香的重慶火鍋麻辣風，宛如造訪重慶城市，感受當地的文化魅力，還未吃飯，就足以讓人站在門口，拍個不停。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

門口有張A4紙張特別介紹東華川府重慶老火鍋donhuafoods 本店麻辣火鍋特色，光看就是間很講求道地專業吃法的重慶老火鍋，更讓萍子期待了。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

推開厚重的木門往內走，可見右手邊規劃非常有特色的等候區，讓來訪的客人可以在此等待。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

親切地服務人員會先招呼，並引領帶位用餐，整個大紅色喜氣的中國風吧台，非常有文化特色，來這裡東華川府重慶老火鍋donhuafoods 用餐採用先點餐後結帳方式，滿足所有愛吃麻辣鍋饕客味蕾。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

映入眼簾則是東華川府重慶老火鍋donhuafoods 店內寬敞用餐空間，因這古色古香的中國風強烈，是棟兩層二樓的用餐空間，中間是走道，兩邊是座位區，一樓提供十席位置，加上一間隱密的包廂區，若政商名流、藝人名媛來用餐，可低調又隱密的好好用餐。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

東華川府重慶老火鍋donhuafoods半開放式的用餐空間，屏風式的隔間座位多是4－6人桌，鏤空的窗花讓各自有獨立空間又不會太密閉看起來很別緻，兩人來用餐也不會有壓迫感，服務人員也好方便服務，好輕鬆用餐。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

每張桌頗有巧思，一旁可放肉盤、菜盤，讓食物很乾淨有系統化，座椅下方旁可拉出抽屜，底下收納既安全又不擔心，放置包包入內，避免吸附麻辣鍋香氣，每一處細節都顧及到。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

東華川府重慶老火鍋donhuafoods 店內共提供兩間包廂區，一樓包廂區，裡頭提供2大張座位，佈置非常典雅大氣，而二樓包廂區可容納幾十人席，非常棒的規劃設計。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

燈光明亮，色調很有層次，三五好友、家人這樣用餐，這裡的座位區則是絕佳選擇。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

每張座位區都會提供餐盤，採中式餐桌擺盤，吃火鍋方便又貼心。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

特別是店內秘製醬料，大有來頭，主要是以香油為基底，搭配蔥、蒜、雞粉、香菜、蠔油、鹽巴等調製，這種醬料最適合搭配麻辣鍋裡的肉片，沾附以香油為基底的沾醬，加入獨特的香料，麻辣涮肉後，沾上此醬料可瞬間解辣，太神奇了。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

東華川府重慶老火鍋donhuafoods 店內的火鍋還有很夯的一款九宮格麻辣鍋、八卦鴛鴦鍋（2款鍋）可選擇，這天萍子聚餐特別點了：八卦鴛鴦鍋350元，含有：清湯＋麻辣湯（鍋底不含鴨血豆腐），有基本款高湯與麻辣湯底，這裡餐採單點式高品質服務，不提供套餐，可外帶。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

東華川府重慶老火鍋donhuafoods 這裡清湯（白湯），外觀是乳白色白湯，白湯熬煮8小時以上而成，無添加湯底，採用新鮮豬大骨搭配12種中藥材所熬煮，喝起來甘醇卻沒有藥材的味道，自然芳香風味，不吃辣的饕客首選湯底，風味獨特與市面上普遍的台式麻辣湯不同。

麻辣湯底更是厲害，店內招牌湯底必吃款，更讓人推薦，麻辣鍋底以全牛油為基底不加水，四川埤縣豆瓣、雞心椒、二條筋、朝天椒、燈籠椒與大紅袍搭配20幾種中藥材熬製而成，從無到有，全程自行製作，當地重慶老師傅秘製鍋底，自然食材所散發出來，少了最有名的郫縣豆瓣熬煮就少一味，不加一滴水一次性鍋底，也絕對不加香精，天然無化學添加。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

秘製現炸酥肉160元

當地必吃開胃菜小點，火鍋上桌開動前，先品嚐油炸過金黃酥脆帶點麻香的酥肉，這是用豬肉條裹上麵糊後油炸，雖外觀看起來以為是宜蘭卜肉，直接吃有酥酥麻香口感，也可選擇放入麻辣湯鍋中涮，增添另種變化與吃法，也好美味。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

川渝白菜心120元

限量供應，滿滿花生香氣，帶脆脆口感的白菜心為菜，滿滿的相佐的香菜搭配，直接吃不只是入味，還會脆甜，越吃越涮嘴。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

夫妻肺片180元

一片片整齊堆疊，宛如小山丘的牛肚，加上那滷的紅通通入味色澤，光看就讓人食指大動。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

光看這牛肚就覺得非常可口，滷的入味，帶點麻辣椒香，滿滿香菜提味，非常嫩的口感，越吃越涮嘴，宛如舌尖上跳舞，令人滿足。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

嫩鴨血80元

鴨血一上桌就可直接吃或是放入麻辣湯底煮過再吃，這點很特別，直接吃也可感受鴨血每一塊切的很厚切，份量很實在。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

川渝牛三件（牛筋、牛肚、牛腱）450元，光看這一整個拼盤，看起來就很澎湃，是麻辣鍋湯底必備款。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

嫩鴨血放入麻辣湯底煮過，更香濃了，QQ彈牙，好嫩帶點辣度，麻辣就愛這一味。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

蔬菜拼盤220元

有高麗菜、大陸妹、芋頭、玉米，都是火鍋基本款菜，蔬菜放入白湯，多了菜色的甘甜，與湯底很搭，喝碗湯，吃口青菜，很暖胃。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

有機菌菇拼盤240元

繽紛多款的各種養生菇類，絕對是愛吃香菇饕客首選，放入白湯中煮，香菇吸收白湯香氣，多了湯頭的鮮甜，更好吃了。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

不一會兒，滿滿的鍋中，有新鮮蔬菜、香菇提味，讓濃醇的大骨白湯，多了青菜後湯底更鮮甜，多了層次，好入味好喝。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

雪花小肥牛280元

看起來就像是常吃的酸白菜肉盤，但這是小肥牛，長條型外觀，油花呈現雪花般紋路，油花豐厚，細膩緊緻的肉品首選。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

完美油花的脂肪含量高，質鮮嫩而不油膩，口感鮮甜且香氣十足，一口咬下，口感軟嫩適中，齒頰留香，是您一定會愛上的美味，吃起來完全不會肥滋滋。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

嫩肩牛排（大）520元

整個鮮紅色色澤，一看就知道肉質鮮嫩，採用自然放牧，不打抗生素以及其他生長激素，讓牛隻在充裕的空間成長活動，因此肉質更加柔嫩、多汁無腥味，並富有豐富獨特的牛肉風味。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

嫩肩牛排（大）520元

長條型，整片分布均勻的油花，下過涮肉，建議吃五分熟，肉質緊實，親切地服務人員就這樣先示範最正宗的涮肉方式，滑來滑去涮了幾下就夾起，牛肉無腥味，帶粉嫩色，牛肉鮮嫩多汁，越嚼越香最耐吃。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

服務人員非常貼心，接著送上尖叫嫩牛肉280元，是溫體牛、溫體豬，溫體牛肉每日數量限定，先搶先贏，現切現點，切成透明薄薄一片片，直接下鍋涮，幾秒鐘來吃最好，肉質最鮮嫩，吃起來比一般冷凍牛更有口感。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

要把溫體肉切到這麼薄很不容易，還真是要有真功夫，若你去市場買，很多溫體牛都是用冷凍變硬後再用機器切，顯得太厚切了，這裡呈現最新鮮的食材，使用溫體並不冷凍的情況下切成肉片，品嚐到最美味鮮度的肉品。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

巴掌嫩肉片240元

直接下鍋涮，吸收滿滿的辣油香，肉質入口即化，很彈牙，讓人一口接一口，嘴巴停不下來。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

若是辣過頭，建議可沾著店內的特製秘醬，沾著攪拌後的沾醬，將肉片整個完整沾到底部後，直接入口，醬料淡化了麻辣，微辣的口感與香油完美融，兩種方式肉質吃法，整個香油完整包覆住肉片，可把麻辣的辣去掉，保留香，超過癮，滿足想吃辣，但又不想一直辣過頭的饕客，可用這種吃法結合。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

三色滑（三船）330元

本身萍子就好愛吃魚漿類，有這三款墨魚、大蝦、花枝推出，非常誘人，當然也是火鍋必備款。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

下鍋煮後，每一款魚漿都可吃到滿滿的餡料，墨魚有墨魚的魚漿，大蝦裡頭可吃到整隻蝦，花枝則有花枝漿在其中，非常過癮，一吃就知道用料實在。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

吃完熱呼呼的麻辣火鍋，飯後就是要來甜點，免費送上一支鮮奶霜淇淋，冰淇淋是店內自己製作，擁有濃郁香醇的奶香，咬下甜筒餅乾脆脆的，劃下一整餐完美據點。

▲▼東華川府重慶老火鍋donhuafoods。（圖／萍子提供）

萍子吃過東華川府重慶老火鍋donhuafoods，感受重慶火鍋的麻辣魅力，不得不说裝潢氛圍有格調，餐點精緻道地，讓人吃完好滿足，板橋又多了一間不可多得的麻辣火鍋店，此篇是萍子推薦東華川府重慶老火鍋2019文，這裡也提供東華川府重慶老火鍋外帶，讓愛吃麻辣鍋的饕客又多個好去處，快來朝聖相約大吃火鍋美食吧。

另外偷偷告訴大家，晚上22：00點後東華川府店內主管可能會不在，只要跟店員說出通關密語，就可以獲得神秘優惠驚喜喔。

通關暗語如下：

我：方丈在嗎?
店員：方丈騎小蒙牛去海底撈海馬辣，請問有什麼事嗎?
我：大俠愛吃漢堡寶，東華川府吃火鍋，就過關囉。
記得請低調分享，不然得罪了方丈還想走，可沒這麼容易囉～

東華川府重慶老火鍋donhuafoods

地址：新北市板橋區縣民大道二段112號
電話：02－29625001
營業時間：17：00～01：00

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！
本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。
熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。
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關鍵字： 東華川府重慶老火鍋donhuafoods 萍子 達人美食 美食情報 新北市美食 板橋火車站美食 麻辣火鍋

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