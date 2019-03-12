沒預約吃不到　六福萬怡推出重達3公斤天府麻椒帝王蟹



▲台北六福萬怡酒店粵亮餐廳推出「天府麻椒帝王蟹」。（圖／台北六福萬怡酒店提供)



旅遊中心／綜合報導

繼海陸極品鏗鏘鍋、靓皮烤鴨之後，台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理再推霸王級料理「天府麻椒帝王蟹」，選用新鮮重達3公斤活體蟹，融合粵菜蒜香以及川菜獨特椒香，需要4天前預約，沒預約吃不到，售價12600元。

搶攻市場的天府麻椒帝王蟹先將蒜蓉以高溫油炸金黃香酥，再加入特選的青花椒、紅袍椒、花椒、乾辣椒、燈籠椒等椒料一同過油爆出川味辛香，接著再將活體帝王蟹以高溫油炸封住蟹肉的水分及生鮮的美味，最後再將三者合炒成霸王級的「天府麻椒帝王蟹」。





▲台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理推出「靓皮烤鴨」2.0版 。（圖／台北六福萬怡提供)

而兼具經典及創意美味特色的「靓皮烤鴨」，單月最高銷量近600隻。以中特製鴨鹽塗抹進重達三公斤的櫻桃鴨體內，再塗上乳豬醬放進八角和肉桂葉後縫合，接著淋醋水風乾一夜，隔日還需烤1小時，上桌前再淋120到140度的高溫油，每日限量提供20隻，為饕客來訪前必定預約的菜單。

粵亮廣式料理創新推出靓皮烤鴨2.0版，除保留獨創的桂花餅皮外，更多了三星蔥、全麥與老麵口味，組成四色餅皮，再創新搭配傳統甜麵醬、重口味BBQ醬、清新柚子醬等，創意多元風味。