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港點大師首家吃到飽門市在桃園愛買　500元就港點無限吃

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▲港點大師第1家吃到飽在桃園愛買　500元就可享有港點吃到飽。(圖／港點大師提供)
▲港點大師第1家吃到飽在桃園愛買。(圖／港點大師提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

最近港點又開始在台灣流行起來，知名連鎖港式點心店「港點大師」前進桃園愛買新設新門市，而且有別其他門市，港點大師桃園愛買店首創港點吃到飽，2月1日開幕，只要500元上下就可以享有烤鴨、粉蒸排骨、流沙包等多種港式吃到飽。

港點大師餐區提供的餐點有50多道上下，會輪流出在餐檯，大致上餐區分為港點區、熱炒區、甜品區，港點區有鮮蝦腐皮捲、大閘蟹燒賣、蠔油叉燒包、蜂蜜叉燒酥、金黃流沙包等。煎炸物有蝦乾蘿蔔糕、廣式鹹水餃、流沙芝麻球、炸春卷。而熱炒區有避風塘炒蟹、廣式臘味炒飯等等。

▲港點大師第1家吃到飽在桃園愛買　500元就可享有港點吃到飽。(圖／港點大師提供)
▲蝦乾蘿蔔糕。

▲港點大師第1家吃到飽在桃園愛買　500元就可享有港點吃到飽。(圖／港點大師提供)
▲鳳爪。

▲港點大師第1家吃到飽在桃園愛買　500元就可享有港點吃到飽。(圖／港點大師提供)流▲沙奶皇包。

▲港點大師第1家吃到飽在桃園愛買　500元就可享有港點吃到飽。(圖／港點大師提供)
▲限量的小龍蝦料理。

小龍蝦料理是熱炒區人氣最高的料理，不過一人限點一次，遇到特殊節日會加送；大閘蟹也是港點大師的重頭戲，主要是港點大師業主太湖水產也是全台最大的大閘蟹進口商，所以餐廳裡會有獨特的大閘蟹料理，像是蟹皇粽、蟹黃燒賣與金衣蟹皇粥，現在主推大閘蟹蟹黃豆腐，這是其他餐廳吃不到的菜色，而9月時就會在餐檯上供應活大閘蟹。

費用部份，平日午餐459元+10%，晚上529元+10%，而假日則全部529元+10%。

港點大師桃園愛買店
地址：桃園市桃園區中山路939號
電話：03 369 6636

▲港點大師第1家吃到飽在桃園愛買　500元就可享有港點吃到飽。(圖／港點大師提供)
▲9月將推出大閘蟹。

關鍵字： 美食情報 港點大師 桃園美食

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