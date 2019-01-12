朝聖東京「咖啡之神」！飄香70年必點人氣單品琥珀女王

就是想要看看這世界，不需和別人交代什麼。總是剛結..

點評：咖啡一定要有琥珀色

文、圖／不羈

如果你喜歡喝咖啡、迷戀咖啡香，那麼到東京就來「琥珀咖啡」（Cafe De L'Ambre）坐坐吧。人來人往的銀座街頭，商場林立，喧囂熱鬧，然而如果往巷子鑽，卻可能找到另一片天地，這間「日本第一間咖啡專賣店」就座落在這裏的幽靜巷弄中。創辦者關口一郎師傅一生致力泡出完美咖啡，即便超過百歲仍常出現在店內，是日本曾經的最老職人（是的，老先生2018年3月中已以近104歲高齡仙逝），對日本咖啡文化有相當影響，又有個響亮的名號，「咖啡之神」。

正中午的，我們在銀座吃完美味的梅林豬排便快步走向八丁目，目標是「咖啡之神」的咖啡店～琥珀咖啡。雖然這天是禮拜日，大街上遊客如織，但轉進巷內，時間彷彿靜止，走在其中還怕打擾了這樣的清淨。

琥珀咖啡雖然不顯眼，但也不難找，遠遠的就看到了店前小小的橘色招牌。

創立於1948年，琥珀咖啡已走過七十個年頭，招牌上寫著「Coffee Only」。沒錯，店內沒有茶點、其他飲品，職人只專注泡好各種咖啡。自家烘焙的咖啡一律現點現磨並只用手沖。關口先生認為咖啡就該有琥珀般的清澄透色，因此將店名取為法文的琥珀（L'Ambre）。

推開略微厚重的木門，上頭的鈴噹叮叮作響，店員聞聲過來招呼。狹小的走道堆著許多大大的麻布袋，應該是裝咖啡豆的吧（？），店內瀰漫著咖啡香氣。右手邊有個小房間，裡頭是大大的烘豆機器，據說是關口老先生與咖啡機廠商共同研發的。除此之外，店內所使用的咖啡手沖壺也是老先生親手設計，而沖咖啡時所用的法蘭絨濾網則是親手縫製。一側牆上掛著關口老先生接受各大媒體訪問的報導。

故事是這樣說的。14歲時，父母帶著關口一郎前往一間香味繚繞的咖啡館，初嚐咖啡後，他就愛上了那香醇滋味，開啟了對咖啡的狂熱一生。二戰後，從事電影器材行業的關口先生仍在業餘時間不斷鑽研泡咖啡的技能，時常為上門談生意的客人沖上一杯咖啡，久而久之，許多人還會專程上門拜訪，不為公事，就為他們口中哪杯「喝過最好喝」的咖啡。可能天生就註定吃咖啡這行飯，關口先生的電影器材店後來經營不善倒了ORZ，於是便順理成章地開了琥珀咖啡，當時銀座單品咖啡最貴的咖啡店。這咖啡店與一般咖啡店不同，只供應咖啡，且還是該地區價錢最貴的，所以一開始許多人皆不看好，紛紛冷嘲熱諷，預言琥珀咖啡的倒閉，沒想到它卻撐了超過七十年。看到許多網友分享，老先生還在世時，就算超過百歲，店的經營與打理也老早就交給侄子（也就是現任店長）林不二彥，還是常在店內坐鎮，且為人十分親切的他對於客人要求合照的詢問幾乎來者不拒。覺得自己太晚來了，不然就有機會一睹咖啡之神面目。

走道另一側則放著成排的咖啡豆以及各種相關用具，看似有些家常、有些隨意，但也親切。

座位分成紅色高腳皮椅的吧檯區以及紅沙發區，數數只有少少的22個。造訪時至少一半的位子有客人，這是離開後又返回買咖啡豆時捕捉到的空景～昏暗的黃燈下，咖啡色調的木頭裝潢透露著年紀感。就是喜歡這樣老派又浪漫的感覺～

吧檯後方滿滿的咖啡豆罐子與咖啡杯。櫃子前方的黃色小冰箱四邊的漆都脫落，像極了古董。

吧檯這盞燈極有味道，上頭還有琥珀咖啡的拼貼名字。

小小的空間裡至少就有五位店員（包含店長林不二彥），他們都會簡單的英文，即便不會日文也可以溝通～

有英文的咖啡選單！不怕看不懂～店裡還提供多種超過十年的咖啡豆現磨咖啡，在別的地方很少見。最近開始喜歡喝咖啡，但也沒太多鑽研，算不上達人，於是點了杯許多人第一次來都會品嘗的店內人氣7號咖啡「琥珀女王」（Queen Amber），以及平常常喝的咖啡歐蕾（5號 Cafe Au Lait）。

▲咖啡歐蕾，820日圓

店員送上咖啡歐蕾時，感覺沒什麼特別的，但一入口非常香醇，咖啡香之外，牛奶的味道相當溫厚，在嘴巴裡散開。雖說是不專業的咖啡口感說明，但就是很喜歡～小小一杯感覺約150ml，珍惜地慢慢啜飲還是一下子就喝完。

▲琥珀女王，820日圓

這款法式花式咖啡是許多初訪者會選的咖啡，呈現的方式與一般的咖啡不同，光視覺效果就讓人相當有印象。

師傅先將手沖的熱咖啡放入手搖杯裡，接著打開老舊的冰箱，將手搖杯放在冰櫃裡的冰塊上冰鎮，待咖啡冷卻後加入焦糖與砂糖，裝入高腳香檳杯裡，最後再淋上一層無糖煉乳。手法相當繁複～當時是被安排入坐沙發區，如果是坐在吧檯，就可欣賞咖啡師們泡咖啡的景象，想想有些可惜~讀者如果欲前往一品咖啡，超建議坐吧台呦！

店員口提面命說不能攪拌，要直接喝。小啜一口，滋味與外表一樣層次分明。微苦的咖啡伴隨焦糖的甜香氣，又有一股明亮的微酸果香，再搭配上層白色的無糖練奶奶香，意外的融合並順口，讓人十分十分十分喜歡。懂了為何取名為琥珀女王，因為一出場就有抓住所有人味蕾的氣勢。

點的兩杯咖啡都感到驚豔，本想再多點幾杯、買些咖啡豆，無奈旅途近尾聲，日幣都花得差不多了......在這間CASH ONLY的咖啡店只能扼腕。不過與友人步出店外後，想了又想，還是忍不住跑去小七提領日幣，雖然匯率實在不怎樣，但能夠將這裡的氣味與感覺帶回家還是蠻划算的XD。

店裡有多種咖啡豆出售，亦有中文明細可參考。

買了幾百克店員向我們推薦綜合咖啡豆（沒會錯意的話，琥珀女王的咖啡基底就是綜合咖啡豆所萃取出的咖啡），心滿意足離開了店內。

臨走時，問了店長林不二彥能不能拍張照，始終笑臉盈盈的他微笑讓我按下快門。真心喜歡歷史悠久且充滿故事感的琥珀咖啡，不僅溫暖了心情，也滿足了味蕾。下次到東京銀座，一定會再訪。

琥珀咖啡 Cafe De L'Ambre

地址：東京中央區銀座8丁目10-15

營業時間：平日12:00-22:00 / 禮拜日、假日12:00-19:00

注意：可吸菸、只收現金