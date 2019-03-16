過生日的最大！全台21家Buffet壽星優惠超級懶人包

記者黃士原／台北報導

壽星最大！不管是餐廳還是商場店家都有針對壽星推出的優惠，其中台灣人最愛吃Buffet吃到飽也有，《ETtoday東森新聞雲》特別整理全台21家Buffet吃到飽餐廳2019年最新壽星優惠方案，不管是自己過生日還是幫朋友慶生都好用。





▲漢來海港高雄創始店。（圖／記者黃士原攝）



漢來海港自助餐

漢來海港自助餐有史以來第一次！自3月起至今(2019)年12月壽星本人生日當天用餐，平日享6折加原價10%、假日享8折加原價10%，喜歡漢來海港自助餐的朋友別錯過這個一年只有一次的優惠。



台北美福大飯店彩匯自助餐廳

即日起推出「你生日，我請客!」優惠專案，凡當月壽星揪團慶生，憑身份證件前往「彩匯自助餐廳」用餐，可享四人同行一位壽星免費的專屬優惠。





▲SUNNY BUFFET。(圖／王朝大酒店提供)

王朝大酒店SUNNY BUFFET

台北王朝大酒店2019年延續全台最強壽星優惠，即日起至12月31日止，旗下自助餐廳SUNNYBUFFET推出兩人同行、壽星當日用餐免費的優惠；當月壽星用餐，四人以上同行，壽星可享5折優惠。此外，壽星用餐皆可獲得乙張「SUNNY BUFFET單人用餐5折酬賓券」。

君品酒店雲軒餐廳

凡當日壽星至雲軒西餐廳用餐，可享「五人同行、一人免費」，並加贈水果塔乙份！（※限當日壽星，且需出示有生日之證件）

台北福華飯店彩虹座＆花園大道

●彩虹座：4人以上同行，1位當月壽星免費。

●花園大道：2人同行、1位當月壽星半價；4人以上同行，1位當月壽星免費。

●以上餐廳不分平假日，午餐/晚餐/下午茶餐期皆可適用。

台北神旺飯店伯品廊西餐廳

2人同行，同桌享85折或4人同行，當月壽星免費。



▲國賓大飯店明園西餐廳現切餐檯。(圖／國賓大飯店提供)

台北國賓明園西餐廳

即日起至2019/12/31日止，當月壽星與同行友人，全桌享八五折優惠！限10人以下訂位，以上需加收10%服務費。

台北凱撒大飯店Checkers Buffet

1、當日壽星用餐→兩人以上同行壽星本人(一人)享半價、四人以上同行壽星本人(一人)免費，另贈四吋生日蛋糕。

2、當月壽星用餐→兩人以上同行壽星本人享8折，其餘同桌者享九折，另贈四吋生日蛋糕。





▲饗食天堂 。（圖／饗食天堂提供)

饗食天堂

壽星本人出示身分證、健保卡、駕照等有效身分證明文件，於國曆生日當天與往前或往後推算７天內，至饗食天堂全台任一分店用餐，即贈送壽星本人精美好禮乙份！

果然匯

壽星本人出示身分證、健保卡、駕照等有效身分證明文件，於國曆生日當天與往前或往後推算７天內，至果然匯全台任一分店用餐，即贈送壽星本人精美好禮乙份！

欣葉日本料理

當月壽星憑證即可兌換扭蛋代幣一枚（2019/2/1起停止提供生日蛋糕）



50樓Café

適用於2019年1月2日至6月30日，當月壽星用餐出示證件後，即可參加摸彩，每餐一次，每月不限次數，摸彩的獎項分別是1折、5折、8折、或9折…不等的優惠，現場直接回饋壽星本人，此活動恕無法與其它優惠或餐券併用，且一成服務費不享折扣。

美麗信花園酒店雨林餐廳

即日起，美麗信花園酒店雨林餐廳端出【擁抱年齡˙揪愛慶生】壽星回饋專案，凡當月壽星揪三五好友來雨林餐廳用餐，壽星以實際年齡享用餐折扣，例：當月壽星為23歲餐飲享77折、壽星34歲享66折，以此類推。





▲礁溪寒沐酒店-MU TABLE 自助餐廳。(圖／礁溪寒沐酒店提供)

礁溪寒沐酒店MU TABLE

自助餐廳推出壽星優惠，壽星國曆生日當日於 MU TABLE餐廳用餐，即享午餐費用TWD650 /晚餐費用TWD850。(原價午餐費用TWD1,180 / 晚餐費用TWD1,380)。

新竹國賓大飯店八方燴西餐廳

當月壽星於平假日午、晚餐時段，可享壽星本人7折優惠，同行友人享9折優惠，當月壽星年滿65歲(含)以上，即享壽星本人用餐免費。

高雄國賓i River愛河牛排海鮮自助餐廳

壽星生日當月享用i River自助午餐、午茶或晚餐，壽星本人可享8折，慶生團同行者均可享慶生價88折優惠。





▲礁溪長榮鳳凰酒的桂冠自助餐廳。(圖／礁溪長榮鳳凰酒店提供)。

長榮鳳凰酒店(礁溪)

當日壽星可享桂冠自助餐廳用餐5折優惠，另贈送點心房主廚特製3吋生日蛋糕1個，優惠折扣以定價計算，並須加收定價10%服務費。

台南香格里拉遠東國際大飯店遠東Café 自助餐廳

壽星生日當週（週日至週六）於遠東Café 自助餐廳與親朋好友相聚、品嘗美食的同時，再享用餐九折優惠。

桂田酒店阿力海自助百匯

阿力海用餐(早餐時段除外)當日壽星憑證件(以證件上國曆生日為主)贈送100元生日蛋糕兌換券乙張。

台中林酒店森林百匯

3月壽星優惠，4人同行壽星半價(共4人)，不限生日當天就有優惠。

大八TOP自助餐

壽星優惠：壽星本人生日當天8折、壽星本人當月9折優惠、需憑證件.