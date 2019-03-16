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美呆！雲海、櫻花季倒數　「新竹深山仙境」正值夢幻時刻

點評：美呆了
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▲新竹山上人家。（圖／IG@du.donna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲新竹五峰山上人家頗具盛名，深受攝影玩家喜愛。（圖／IG@du.donna提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

櫻花季的現在，若有機會開車往山裡隱遁起來，你會奔往哪呢？新竹五峰鄉的山上人家森林農場，坐落於海拔1200公尺深山中，園區除了被茶園包圍之外，粉嫩櫻花也於2月底盛開，時不時飄散過來的雲海，更增添無比美感，是當下超人氣景點！

▲新竹山上人家。（圖／IG@du.donna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲園區往下眺望，可以360度盡覽蓊鬱茶園和高山，構成季節限定的風景畫。

縱使地處偏僻、交通易達性低，位於五峰鄉深山的山上人家卻有股迷人魔力，呼喚眾多攝影玩家直奔上山。從園區往下眺望，可以360度盡覽蓊鬱茶園和綿延不絕的高山，粉嫩櫻花點綴大片翠綠茶園，構成季節限定的風景畫，彷彿仙境般的世界就被踏在腳下。

▲山上人家13日花況。（圖／IG@chrishuang791209提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲櫻花沿茶園栽種，配上川流不息的雲霧，美得像夢中場景。（圖／IG@chrishuang791209提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

山上人家的櫻花主要沿茶園梯田栽種，淡粉和深粉的櫻花形成漸層混搭，運氣好的話，碰上川流不息的雲海，美得像夢中才會出現的場景。園區表示，目前櫻花約還有7、8成，園內吉野櫻剛開卻碰到下雨，富士櫻已掉光，不確定花期會到何時，還是要以天氣狀況為主，民眾出發前可先致電詢問。 

▲山上人家13日花況。（圖／IG@chrishuang791209提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲山上人家13日櫻花花況。

13日造訪的網友說，雨後的美景讓人感到不虛此行，但開車時請務必注意安全，想拍雲海和櫻花同框的旅客可要挑個好天氣，把握賞景機會。

山上人家森林農場
地址：新竹縣五峰鄉大隘村23鄰468-5號
電話：03-5851376

關鍵字： 新竹旅遊 賞櫻 賞花旅遊 花海旅遊 山上人家森林農場 雲海 雲海季

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