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獨旅漸夯、重視旅遊體驗！旅遊平台曝2019「4大旅遊趨勢」

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▲登山,健行,單獨旅遊,獨自旅遊,單獨旅行,獨自旅遊,一個人旅行,單獨出遊。（圖／記者于佳云攝）

▲旅遊預訂平台今（14）日分享，一個人旅行將是2019年的旅遊趨勢之一。（示意圖／本報資料照）

旅遊中心／綜合報導

旅遊預訂平台今（14）日分享，體驗優先、一個人旅行、受流行文化和社群影響將是2019年的旅遊趨勢，不但帶動相關體驗的銷售成績，更將透過用戶的社群網路相互影響，帶起討論話題。

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民指出，從數據資料可觀察歸納出：體驗優先、一人旅行、流行文化及FOMO社群影響力將成2019年四大旅遊趨勢，歸納如下。

▲KLOOK台灣市場行銷總監林耀民分享2018年成績及2019年四大旅遊趨勢。（圖／KLOOK提供）

▲KLOOK台灣市場行銷總監林耀民分享四大旅遊趨勢。（圖／KLOOK提供）

趨勢1：體驗優先
以往訂完機票和住宿後，才考慮當地的行程，從該網調查及內部數據可看出，這個行為模式逐漸被翻轉。根據數據，全球約有63%的消費者已改為「先決定體驗，才開始購買機票和住宿」的「體驗優先」旅遊模式，台灣此模式的消費者比例更高居全球之冠，達74.8%，顯示台灣人對旅遊體驗的期望和要求，行程也會因體驗而有所調整。

趨勢2：一個人旅行正夯
別於以往的家庭、好友出遊，一個人旅行的風氣逐漸興起。根據內部數據顯示，2019年喜歡一個人旅行的全球平均比例已從30%上升至38%，台灣地區消費者的比例更高達39.02%。

趨勢3：流行文化影響旅行
2018年電影「瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asian）」上映後，帶出許多新加坡知名景點，如濱海灣花園、牛車水及魚尾獅公園等地，加上男女主角的魅力，造成不小的話題，也讓該網新加坡目的地頁面造訪率提升了10%。

新加坡旅遊-濱海灣花園溫室：擎天樹、燈光秀夜景（圖／記者林世文攝）

▲「瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asian）」上映後，帶起濱海灣花園等地名氣。（示意圖／本報資料照）

趨勢4：社群影響力
社群的影響力不容小覷，消費者會在社群上分享自己的旅行體驗，並從中尋找下次旅行的靈感。KLOOK觀察，習慣在社群活動的消費者開始會有FOMO效應，FOMO是The Fear of Missing Out的縮寫，意思是擔心錯過社群上必去的景點或體驗，導致無法在社群上分享而產生的焦慮。

關鍵字： 旅遊新知 達人旅遊 KLOOK 旅遊趨勢

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