新加坡人推薦在地多元美食！早餐就愛咖椰吐司、在地人私房魚丸麵

在多元族群融合的新加坡,豐富的飲食文化不只讓你想每天吃早餐,還可以天天吃到不一樣的早餐!從經典的吐司配半熟蛋潮州人吃粗飽的魚丸湯加乾麵,滿足來自四面八方的老饕胃口。入夜後,新加坡又開啟了夜間的美食嘉年華,堆成小山的燒烤沙嗲、異國風味十足的印度甩餅,一路吃到天亮,胃口不打烊!

新加坡人三餐都在這吃!美食天堂中峇魯市場(Tiong Bahru Market)



近幾年中峇魯進駐了許多新創藝文產業,成了遊客到新加坡必訪的文青街區,不過,除了裝潢時髦的咖啡廳和下午茶店,也別錯過新加坡最在地經典的好味道!位在住宅區的中峇魯市場是當地人三餐覓食的好去處,在5、60年代,這裡還只是一般的菜市場,後來增闢熟食中心,越來越多小販到此進駐,現在也成了當地最著名的美食中心,不管要吃飯吃麵,吃甜吃鹹,吃嘴饞還是吃粗飽,這裡讓人眼花撩亂的各式小販都能滿足每個挑嘴的味蕾。

▲中峇魯市場是當地人的美食天堂。

而對生活忙碌的新加坡人來說,一份咖椰(Kaya)吐司配上半熟蛋就是既滿足又方便的早餐。取斑蘭葉、蜜糖、椰子並加入雞蛋熬煮的咖椰醬是新加坡常見的南洋口味抹醬,甜中帶鹹讓人一試上癮,而悶到半生不熟的半熟蛋就簡單伴入醬油和胡椒粉,沒有蛋腥味反而多了調味後的蛋香,單吃或沾吐司都是一絕。

▲一份咖椰吐司、半熟蛋配上一杯咖啡就是新加坡經典早餐。

另外,在中峇魯市場的排隊名店楗柏水粿則是傳自廣東潮州的小吃,用米漿倒入模中蒸熟製成的水粿,搭配店家特製,用蝦米、菜脯和辣椒等食材煮成的醬料,鹹香夠味,還能嚐到Q彈水粿的淡淡米香;另外,沾點又辣又帶勁的參巴醬(Sambal)則是新加坡人的在地吃法,層次更豐富,如果這樣還不過癮,還可以點個份量十足的腸粉,口感紮實的腸粉沾著甜辣醬和醬油一起吃,讓人忍不住一口接一口。

如果早餐喜歡吃得粗飽,且偏好重口味,在市場內還有一樣排隊美食也不容錯過。傳自福建一帶的鹵麵是許多新加坡人從小吃到大的經典早餐,看似重鹹濃稠的滷汁淋在黃麵上吃起來卻意外涮嘴,搭配炸肉捲、炸魚捲和滷蛋等配料,撒上香菜和辣椒,色香味和飽足感俱全。

▲魯麵(左上)、廣東腸粉(左下)、潮州口味的水粿(中)和咖椰吐司很合台灣人胃口。



中峇魯市場

地址:30Seng Poh Rd

營業時間:週一到週日09:00-20:00

在地人推薦隱藏版美食 老字號華美餐室來碗魚丸湯麵

開業超過70年的華美餐室隱身在中峇魯住宅區一樓,是新加坡碩果僅存的傳統咖啡店,1995年新加坡導演Eric Khoo曾為拍攝一部關於麵家與妓女的電影《Mee Pok Man》而在此拍攝取景。華美餐室除了賣傳統早餐,在地人也十分推薦這裡的魚丸湯,潮州風味的Q彈魚丸和肉餡實在的魚餃是許多新加坡老一輩人心中的經典好滋味,乾撈的潮州麵條,口感類似台灣的意麵,吸附滿滿肉燥醬汁超夠味。

對了,離開前,不妨推開餐廳後方隱密的木門,裡頭有如電影場景般的迷你日式餐廳Bincho絕對讓人驚喜,晚上更搖身一變成了可以小酌的酒吧,是在地人才知道的隱藏版深夜食堂。

▲已有70多年歷史的華美餐室。

▲乾撈麵吸附滿滿醬汁鹹而不膩。

▲ 一碗料多豐富的魚丸湯很有飽足感。

華美餐室

地址:78 Moh Guan Terrace #01-19

營業時間:07:00-15:00(週一公休)

走進小印度!竹腳美食中心吃道地印度早餐

走進小印度區的竹腳美食中心(Tekka Centre),陣陣咖哩和香料味撲而來,一整排的小販前擠滿了饕客,彷彿真的來到印度市場!而要吃得在地,不妨就先從一份香酥的甩餅(Roti Prata)開始。老闆將麵糰壓成圓餅狀後,用雜耍般的手技把餅在空中拋甩,接著再用奶油煎到外皮金黃酥香,配上香甜的煉乳或為辣的咖哩都是絕配!

▲▼印度早餐少不了現做的甩餅(Roti Prata)。

另外一樣印度人早餐中常見的米漿餅(Thosai)則是用米磨成乳白色的麵糊後煎成一塊圓圓的餅皮後捲起,乍看有點像台灣人熟悉的可麗餅,吃起來口感薄脆又帶著米香,旁邊通常會搭配咖哩、傳統的豆泥咖哩(Daal)或香料味比較重的醬汁沾著吃,特別開胃,再來一杯冰涼香濃的印度拉茶,不用到印度也能感受印度日常!

▲大捲筒狀的米漿餅(Thosai)可以沾著香料沾酱(Chutney)吃。



竹腳美食中心

地址:665 Buffalo Rd, Singapore 210665

營業時間:週一到週日 06:30-21:00

三五好友聚會熱點!Satay By The Bay 沙嗲、熱炒超下酒



鄰近新加坡約會聖地濱海灣花園的Satay By The Bay美食廣場,除了可以大嗑豐盛的海鮮料理,當然也要來幾串來新加坡必吃的沙嗲,和三五好友大口吃肉!在Satay By The Bay有不少專賣沙嗲(Satay)的店家,主要都是賣牛、羊、雞和豬肉沙嗲,火爐上的肉串各個都得塗上混合花生和辣椒的醬料烤得恰到好處,一口沙嗲一口啤酒感覺超過癮,不吃肉的話也有烤海鮮可以選擇。

▲▼現烤的沙嗲肉串讓人忍不住一支接一支。

除了沙嗲,在這裡也有不少類似台灣熱炒攤的店家,在地人特別推薦新加坡人喜愛的麥片蝦和烤魔鬼魚,是宵夜場必點的熱門料理!炸過的肥美鮮蝦和帶著淡淡奶香的麥片一起拌炒,一口可以吃到香、酥、脆和蝦肉的Q彈,讓人一試難忘。而烤魔鬼魚其實就是台灣稱的魟魚,是在其他地方較少見的料理,魔鬼魚的肉質是絲狀且較有嚼勁的,配上特製參巴辣醬,吃起來口感十足又開胃。

▲可以帶殼吃的香酥麥片蝦。

▲新加坡人很愛的特色料理參巴辣醬烤魔鬼魚(Sambal BBQ stingray)。

Satay By The Bay美食廣場

地址:18 Marina Gardens Drive

營業時間:週一到週日 11:00-22:00



沒吃這一味等於沒來過!胡椒湯頭肉骨茶最開胃

過去,許多南洋的華人移工因為需要在清晨上工,便會到餐室點一碗肉骨湯,順便配上一杯功夫茶去油膩,這樣的吃法便被稱作肉骨茶,更演變成一種特色料理。1973年開業,傳自潮州的亞華肉骨茶,湯頭加入豬大骨和蒜頭燉煮,用大量的胡椒粉提味,湯頭看似清淡入口後卻是飽滿濃厚的香氣,就算是大熱天也讓人一口接一口!

另外,肉骨茶若要吃得道地,夾一塊油條稍微浸在湯裡,讓油條吸滿湯汁後一口咬下更是銷魂,也因為位在Havelock的分店臨近酒吧街、夜店和克拉克碼頭,更成了當地年輕人狂歡後覓食的據點。

▲亞華肉骨茶過了晚餐時間依舊十分繁忙。

▲肉骨茶一定要配油條才道地。

亞華肉骨茶



地址:593 Havelock Rd, Singapore 169641

營業時間:星期一公休

星期二、四11:00am-2:00am

星期三、五、六11:00am-3:00am

星期日11:00am-10:00pm



更多資訊:http://yahuabakkutteh.com.sg/