日式漢堡排進駐南港LaLaport享買一送一　首家南洋餐廳新開幕

▲「米與多蜜」進駐南港LaLaport。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

3月開幕的南港LaLaport，6樓主題餐廳陸續開幕，其中春申食府集團全新打造的南洋料理品牌「享。THAI」與日式漢堡排「米與多蜜」搶先進駐，後者餐廳在5月31日前還祭出消費滿千就送「買一送一券」。

知名電視劇製作人楊佩佩2018年接掌經營「春申食府」，2022年再打造「春申泰殿」，是一間有法式靈魂的泰式料理餐酒館，今年餐廳將再升級並改名「享。THAI」，昨日正式進駐南港LaLaport，成為館內唯一的南洋餐廳。

▲享。THAI招牌菜色「打拋催淚蛋」。（圖／享。THAI提供）

享。THAI主打南洋味混搭台味的創新料理風格，靈感取自泰國、馬來西亞、新加坡、越南等地經典風味，融合台灣當季食材與熟悉口感，打造出一系列具層次、風格鮮明的跨界料理，從酥脆金黃的打拋催淚蛋、香辣過癮的小曼谷椒麻雞，到吸睛十足的小霸王海鮮桶。

招牌必點的打拋催淚蛋是將泰式經典打拋系列與川菜催淚蛋融合，選用金黃酥炸的鵪鶉蛋作為主角，搭配以九層塔、辣椒與魚露拌炒的招牌打拋醬，最後點綴清新薄荷葉與紫洋蔥。

▲享。THAI招牌菜色「小曼谷椒麻雞」。（圖／享。THAI提供）

小曼谷椒麻雞則是將經典椒麻雞升級，特選雞腿肉搭配香茅、香菜、大蒜、米酒與魚露醃製，外層裹上特製脆酥粉，炸至金黃酥脆，最後淋上溫熱的椒麻醬；招牌黃金蝦餅使用每日新鮮蝦仁與花枝手打成蝦漿，還吃得到大塊蝦仁。

▲享。THAI招牌菜色「小火山排骨」。（圖／享。THAI提供）

跟上近年的酸菜魚風潮，享。THAI融入泰式風味，湯頭加入椰漿與新鮮泰國椒和乾辣椒燉煮，再加進東北黃金酸白菜，帶來酸中帶辣的新滋味。小火山排骨使用豬肋排，以南洋香料高湯慢燉兩小時入味，堆疊成一座視覺震撼的排骨山，淋上融合雙椒、魚露、檸檬汁與大蒜特調出「火山醬」，上桌後再點燃生命之水（伏特加），瞬間火焰奔騰，吸睛也好拍。

▲有兩塊漢堡排的「多蜜醬雙倍漢堡排」。（圖／記者黃士原攝）

另外，2023年登台的日式炭火漢堡排品牌「米與多蜜」，位於南港LaLaport的2號店昨日開幕，5月31日前，用餐消費滿千，就送買一送一券，2家門市都能使用。

▲名古屋味噌漢堡排。（圖／記者黃士原攝）

「米與多蜜」漢堡排採用美國牛與台灣黑豬肉依最佳比例製作而成，招牌的「多蜜醬」是GANKO本社總料理長笠原隆昌所研發調製，鮮果蔬菜及牛骨高湯歷經72小時熬煮，將牛骨中膠原蛋白及甘甜融入醬汁。

主餐漢堡排除了有招牌「多蜜醬」口味，總料理長笠原隆昌還研發其他5種醬汁，符合台灣人求新求變的多種口味，有香蔥蒜蓉、紫蘇大根桔醋、起司咖哩肉醬、名古屋味噌及博多明太子。