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高雄第3家「すき家」地點曝光　落腳火車站商圈

▲牛丼連鎖餐廳すき家(SUKIYA）。（圖／記者黃士原攝）

▲高雄第3家「すき家」地點曝光。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼三民九如店、澄清店之後，日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」高雄第3家分店地點也曝光了，就在火車站附近的建國三路上、麥當勞的隔壁。

2014年登台的すき家，分店版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，去年7月終於進軍高雄市，這也是南部唯一設有分店的縣市，在開出三民九如店、澄清店後，目前正在籌備第3家店「高雄車站店」，地點在建國三路上、麥當勞的隔壁，離火車站僅200公尺。

▲すき家3月漲價。（圖／記者黃士原攝）

「すき家（SUKIYA）」今年3月漲價，其中，牛丼、泡菜牛丼、秋葵牛丼的超大碗漲幅最多，皆調漲20元，MEGA也漲10元；而牛肉咖哩中碗從149元漲至153元、熱熔起司牛肉咖哩中碗則從199元漲破200元，1碗要203元，還有溫玉牛肉咖哩、牛肉牛燒肉雙拼丼、牛肉燒烤雞肉雙拼丼及鰻牛丼等也都調漲4元。

▲松屋「蘆洲長榮店」已於3月底開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼新莊中平店、板橋江子翠店、永和中正店後，日本知名平價牛丼品牌「松屋」持續拓展新北市版圖，蘆洲長榮店已於3月底開幕，成為新北市第4家分店，當地居民不用跑去士林吃了。

關鍵字： 美食雲 すき家 SUKIYA 高雄美食

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