住台南五星飯店免費玩室內親子樂園、訪古蹟　早餐爽吃府城美食

▲台南遠東香格里拉搶攻暑假親子商機，推出親子住房專案。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶先布局接下來的暑假商機，台南遠東香格里拉飯店推出親子首選的「仲夏奇旅」住房專案，設計出結合歷史、文化、美食與親子同樂的暑期自由行。兩天一夜專案價格4250元起、三天兩夜價格8000元起。

▲飯店客房示意圖。

業者此次推出「仲夏奇旅」住房專案，旅客可自由任選兩天一夜或三天兩夜，入住期間可享遠東Café 自助式餐廳享用自助式早餐一次，並贈送Haagen-Dazs迷你杯冰品、古蹟門票以及熱門親子樂園「追風奇幻島—糖果小鎮」套票。

▲熱門室內主題樂園追風奇幻島—糖果小鎮。

「追風奇幻島—糖果小鎮」是位於台南大遠百成功店的室內主題樂園，全館以繽紛糖果為主題設計，打造四大主題樂園區域，一次滿足各年齡層孩子的遊玩渴望，分別為最受歡迎的放電熱區-糖果迷宮主題、科技與運動一次滿足的VR蹦床樂園、結合角色扮演與多種場景設計的家家酒沙池汽車區，以及沙池磨坊區 × 賽車區等，讓小朋友盡情放電。

此外，旅客也可透過該專案免費參觀台南歷史古蹟，如赤崁樓、安平樹屋、安平古堡、億載金城等。而免費提供的早餐吃到飽更能吃遍台南經典與異國風味，包括現沖牛肉湯、小卷米粉、鹹粥、擔仔麵、現沖鹹豆漿與古早味杏仁茶等。

▲凱撒飯店集團攜手台灣知名印花設計品牌「印花樂」推出住房專案。（圖／業者提供，下同）

而凱撒飯店集團攜手台灣知名印花設計品牌「印花樂」推出住房專案，入住全台旗下8間飯店，兩人同行、每晚3699元起，除贈送凱撒雙色印花聯名餐墊組，指定飯店更提供24小時住好住滿、早餐買一送一、免費玩冒險活動或DIY等不同優惠。

凱撒飯店集團此次推出「凱撒綠意印記旅遊趣住房專案」從即日起至7月底為止，適用入住旗下台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、內湖凱旋、阿樹旅店、台北趣淘、台南趣淘及台東趣淘，兩人同行每晚3699元起，皆可獲限量凱撒雙色印花聯名餐墊組，每間飯店提供的專案內容也不盡相同。

▲台南趣淘漫旅有許多冒險體驗設施。

如台南趣淘漫旅「閃亮．燈場」專案每晚3699元起，館內也有宛如冒險樂園般的6大項冒險活動能體驗，另加贈復古煤油燈DIY材料包、龜丹溫泉湯饗券。

入住「台北凱撒」則享每晚3999元起優惠，含雙人早餐、連住兩晚加贈路易莎100元商品券；4人入住「內湖凱旋酒店」每人1325元起，贈「環保大禮包」內含凱撒雙色印花聯名餐墊組外，還包括矽膠摺疊咖啡杯及環保袋，再加碼享延退禮遇至下午1點。