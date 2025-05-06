迷客夏「關島聯名芒果飲」5／7新上市！指定系列飲品同步漲價

▲迷客夏推出全新關島聯名芒果系列飲品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「迷客夏」跨界找來關島觀光局合作推出全新「芒果系列」飲品，不僅有消暑氣泡飲結合3款熱帶水果的組合，還有芒果分別與海鹽、青梅做搭配，5月7日起正式開賣；同步全門市也將調整部分飲品價格，除綠光牧場鮮奶系列維持原價外，其餘飲品皆貴5元。

▲海鹽芒果綠（左）、熱帶水果氣泡（右）推薦必喝。

5月將迎來關島年度盛會「關島芒果節」，迷客夏以芒果做為主角推出3款關島聯名創意飲品，首推「海鹽芒果綠」，是以關島查莫洛料理中經典醬料「Finadene」為靈感，芒果結合清香檸檬、海鹽打造清爽酸香滋味，尾韻則帶有淡淡鹹味，每杯售價65元。

「熱帶水果氣泡」選用氣泡飲為基底，加入芒果、蜜桃、蔓越莓汁，每一口都是沁涼酸甜感，每杯售價75元；「島嶼芒果青梅綠」則是綠茶搭配香甜芒果、酸鹹青梅的組合，每杯售價65元，5月7日起於全門市上市，數量有限、售完為止。

為歡慶新品上市，5月7日起至5月20日期間凡購買3款聯名品任1款，拍照上傳IG且套用指定濾鏡，並在指定貼文留言，就有機會抽中台北關島直航雙人來回機票。

▲迷客夏5月7日將調漲部分飲品價格。

5月7日起迷客夏也將調漲部分飲品價格，除綠光牧場鮮奶系列維持原價外，其他包括愛茶的牛系列、牧場鮮奶茶系列、無咖啡因系列、日本直送系列、手作特調系列等飲品皆調漲5元。

為感謝消費者支持，即日起至5月25日凡於迷客夏門市單筆購買全系列飲品任2杯，就送15元折價券乙張（可累計，限同門市下次消費折抵使用），限量50萬份送完為止；LINE好友5月7日起至5月31日於門市單筆消費3杯飲品以上並完成發票登錄，有機會抽中365天飲品電子兌換券，共抽出4位得主。

▲大苑子芒果季開跑。（圖／大苑子提供）

大苑子「芒果季」則於本周搶先開跑，選用來自屏東枋山、枋寮產地新鮮現採的愛文芒果，當日現摘、隔日直送門市，此波網羅2款人氣飲品回歸，包括「愛文芒果冰沙（中杯95元）」，把新鮮芒果打成清涼冰沙口感、「愛文翡翠（大杯75元）」則是愛文芒果結合回甘茉香綠茶，清爽滋味超消暑。

目前全台11門市搶先開喝，包括北區有市府夢想店、基隆義二店、永和樂華店、桃園中正店、新竹民生店；中區有逢甲福星店、台中昌平店、西螺店；南區有嘉義站前店、台南青年店、高雄自強店。