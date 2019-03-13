文／七逗旅遊網提供
日本是臺灣人最喜愛的旅遊國度，大部分的旅客往往選擇從成田機場進入日本。來日本除了玩東京，成田機場的所在地─千葉縣也是個好選擇。千葉縣的房總半島沿岸擁有無敵海景、極致的旅宿、挑戰味蕾的美食饗宴，適合打算來趟孝親之旅，或想好好犒賞自己的您！
▲登上犬吠埼燈塔，能欣賞無邊無際的美景。（圖／shutterstock.com提供）
房總半島這些美景及特色體驗您不能錯過！榮獲「日本燈塔50選」、「世界燈塔100選」的犬吠埼燈塔，位在關東最東邊的地區，從螺旋式的階梯登上塔頂，往下一望，彷彿置身太平洋上的孤島，您會感受到像是發現新大陸的驚喜體驗；在日本第一個成功繁殖殺人鯨的海洋世界─鴨川海洋世界，海洋界食物鏈頂端的王者殺人鯨，將於特定時間為您帶來充滿魄力的演出。
外觀如同大型裝置藝術的HOKI美術館，由於基地狹長，建築外觀彷彿數個曲線優美的「一」字形交疊在一起，館內則有長達500公尺的超長展示牆，並收藏近40位日本現代畫家的畫作，整體耗費的工程費用更高達40億日圓。汎佳旅行社特別安排在美術館的時尚景觀餐廳「HANA」用餐，西式的美味配上綠意盎然的昭和之森，就像在歐洲的郊外用餐、旅行。
▲殺人鯨是鴨川海洋世界的鎮館之寶（圖／shutterstock.com提供）
房總半島擁有不少高級旅宿，像是「千里之風」、「東京雅敘園飯店」。花SHIBUKI集團旗下的飯店「千里之風」位在平砂浦海岸，可一邊在溫泉浴場享受熱呼呼的湯泉，一邊遠眺太平洋海岸。晚間，以「美食」為主題的千里之風，將以新鮮食材製作的日式創意小會席加百匯料理、專業的服務態度，澈底療癒您的身心與味蕾。
▲入住千里之風，一定要在室外泡湯看海。（圖／汎佳旅行社提供）
體驗極致奢華的房總半島，可別錯過如博物館般精緻的飯店─東京雅敘園飯店，飯店內部各個角落擺放了細膩的日本畫、浮雕等藝術品，彷彿一場精緻的視覺饗宴。房間風格多元，每次入住不同的房型都令人相當驚艷，並以江戶時代繼承到現在的傳統審美學設計，面積至少都有24坪以上。
汎佳旅行社限定行程特別安排享用飯店中的CANOVIANO義大利料理，主廚植竹隆政曾在義大利進修3年，是日本公認十大名廚之一，曾一舉擊敗三位義大利料理名廚，成為日本義大利料理界的佼佼者。他積極推廣京都盛產的蔬菜─京野菜所製作的自然系義大利料理，並充分展現食材的生命力，相當受到養生族群、金字塔塔頂端消費者的歡迎。
▲東京雅敘園飯店享有「昭和龍宮城」的美稱，宛如一間精品美術館飯店。（圖／汎佳旅行社提供）
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身心靈的極致享受！奢享日本房總半島假期
文／七逗旅遊網提供
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