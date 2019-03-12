ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

翁章梁邀請民眾賞花看火金姑　享受紫色山城浪漫氛圍

翁伊森

ETtoday旅遊雲

▲▼ 嘉義縣長翁章梁上任後積極推動縣內觀光，更親自代言瑞里紫藤花季，力邀民眾上山。（圖／記者翁伊森攝，下同）

▲▼ 瑞里紫藤花季一到，整個村落只見一片紫色浪漫，每年吸引不少民眾上山。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁重視縣內觀光，12日由文化觀光局長許有仁與新聞行銷處長賴明宏陪同，專程前往梅山鄉瑞里地區為當地觀光大事「2019紫藤花季」做代言宣傳。翁章梁指出，瑞里今年紫藤花開受到氣候因素影響，需再過一週將見紫色花穗绽放，螢火蟲季3月底4月初也將進入大發生期，歡迎民眾上山住一晚，利用白天賞花走訪生態，晚上看火金姑，享受紫藤花下品茗的浪漫氛圍。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁上任後積極推動縣內觀光，更親自代言瑞里紫藤花季，力邀民眾上山。（圖／記者翁伊森攝，下同）

瑞里紫藤花季3月1日繽紛登場，166縣道沿線有25個賞花點陸續綻放，許多遊客上旬起陸續上山賞花，捕捉紫藤花開的美麗身影，受到氣候影響，預估花期較往年更短。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁上任後積極推動縣內觀光，更親自代言瑞里紫藤花季，力邀民眾上山。（圖／記者翁伊森攝，下同）

嘉義縣文化觀光局與瑞里社區發展協會、嘉義縣民宿發展協會、阿里山國家風景區管理處合作，為讓遊客有更多樣化的旅遊體驗，今年度規劃紫藤花下茶席體驗，旅宿客人可預約花下品茗及高山咖啡烘焙DIY體驗。

▲▼ 。（圖／記者翁伊森攝）

為打響瑞里紫藤花季名氣，文觀局3月初聘請調飲大師許竣傑輔導社區業者開發瑞里風味特調飲料，民眾除了賞花、喝好茶及高山咖啡外，還能品飲專屬在地的特調好滋味，並加碼推出夜間藝文表演活動，邀請享譽海內外的廖文和布袋戲團3月16日晚間7點至9點，在瑞里源興宮廣場演出。

▲▼ 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁指出，只要有令人流連的好地方，推展觀光就能水到渠成，瑞里是知名的紫色山城，據業者表示，遊客回流率很高，尤其今年紫藤花和螢火蟲季大發生期的時間很接近，白天賞花，走訪人文生態，晚上看亮晶晶的火金姑，享受山野情緒，城市的壓力在這裡完全紓壓。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁上任後積極推動縣內觀光，更親自代言瑞里紫藤花季，力邀民眾上山。（圖／記者翁伊森攝，下同）

嘉義縣文化觀光局指出，當地業者表示目前花開4成，再過一週花況會更理想，想要到瑞里賞紫藤花的遊客，請隨時留意「慢遊嘉義」和文化觀光局網頁資訊，把握短暫花期，走訪一趟瑞里，與寄情花語有約。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁上任後積極推動縣內觀光，更親自代言瑞里紫藤花季，力邀民眾上山。（圖／記者翁伊森攝，下同）

許有仁指出，瑞里除了美麗的紫藤花，還有高品質的茶葉、咖啡和香糖，歡迎大家到166、162甲觀光軸線體驗各式風情。

相關連結：
嘉義縣文化觀光局http://www.tbocc.gov.tw/
慢遊嘉義粉絲團https://www.facebook.com/meishanfestival/

關鍵字： 翁章梁 瑞里 紫藤花 紫色山城

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

軟Q柴寶睡到整隻「流出籠子」　驚醒幾秒斷電...媽笑：這麼累？

推薦閱讀

張庭瑚犁田畫面曝光！　機車噴飛狂竄火花爆摔「臉破相縫4針」

不爽誤點3分鐘又沒聽到廣播　大叔咆哮列車長「跳針喊13次報警」

包裝廠工作喬不攏驚爆殺人案　他持鐮刀猛刺同事直到斷氣才罷手

MTV包廂爆SOD情節！堂哥脫褲愛撫　堂妹回「喔、不要」告性侵

毛小孩餓慘了！將主人「小拇指當雞骨頭」　 一口咬斷險吞下肚

獨／通知前往輕生現場…信義分局警驚見「地址是我家」！碩士兒上吊亡

被酸星國「高雄專區」演很大　韓國瑜怒曝「被下架」真相

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義6間必吃人氣餐廳一次網羅

合點壽司二號分店落桃園華泰

上帝的部落司馬庫斯粉紅櫻花美翻

法鬥拿鐵超萌！苗栗玻璃貨櫃屋餐廳

鬥炙原味炙燒牛排到中和開分店

業者推日本旅遊青年補助最高折8000

東京「睡眠咖啡館」210元就能睡

你選對了嗎？日本最新賞櫻預測出爐

樂華夜市內五大神級小吃

「新竹人私藏賞櫻點」超有意境！

熱門行程

最新新聞更多

繞跑總統府一周！領百年限定獎章

翁章梁邀請民眾賞花看火金姑

阿里山花季13日正式起跑

桃機跑道坑洞頻傳　立委考察要求維護飛..

小資族馬爾地夫4月直飛詳細攻略

2日限定！重現台北牯嶺街舊書市集

遊客更快取車！澎湖港3/1增機車租車..

華航春季線上旅展開跑　最便宜來回3千

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366