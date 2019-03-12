翁章梁邀請民眾賞花看火金姑　享受紫色山城浪漫氛圍

▲▼ 瑞里紫藤花季一到，整個村落只見一片紫色浪漫，每年吸引不少民眾上山。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁重視縣內觀光，12日由文化觀光局長許有仁與新聞行銷處長賴明宏陪同，專程前往梅山鄉瑞里地區為當地觀光大事「2019紫藤花季」做代言宣傳。翁章梁指出，瑞里今年紫藤花開受到氣候因素影響，需再過一週將見紫色花穗绽放，螢火蟲季3月底4月初也將進入大發生期，歡迎民眾上山住一晚，利用白天賞花走訪生態，晚上看火金姑，享受紫藤花下品茗的浪漫氛圍。

瑞里紫藤花季3月1日繽紛登場，166縣道沿線有25個賞花點陸續綻放，許多遊客上旬起陸續上山賞花，捕捉紫藤花開的美麗身影，受到氣候影響，預估花期較往年更短。

嘉義縣文化觀光局與瑞里社區發展協會、嘉義縣民宿發展協會、阿里山國家風景區管理處合作，為讓遊客有更多樣化的旅遊體驗，今年度規劃紫藤花下茶席體驗，旅宿客人可預約花下品茗及高山咖啡烘焙DIY體驗。

為打響瑞里紫藤花季名氣，文觀局3月初聘請調飲大師許竣傑輔導社區業者開發瑞里風味特調飲料，民眾除了賞花、喝好茶及高山咖啡外，還能品飲專屬在地的特調好滋味，並加碼推出夜間藝文表演活動，邀請享譽海內外的廖文和布袋戲團3月16日晚間7點至9點，在瑞里源興宮廣場演出。

翁章梁指出，只要有令人流連的好地方，推展觀光就能水到渠成，瑞里是知名的紫色山城，據業者表示，遊客回流率很高，尤其今年紫藤花和螢火蟲季大發生期的時間很接近，白天賞花，走訪人文生態，晚上看亮晶晶的火金姑，享受山野情緒，城市的壓力在這裡完全紓壓。

嘉義縣文化觀光局指出，當地業者表示目前花開4成，再過一週花況會更理想，想要到瑞里賞紫藤花的遊客，請隨時留意「慢遊嘉義」和文化觀光局網頁資訊，把握短暫花期，走訪一趟瑞里，與寄情花語有約。

許有仁指出，瑞里除了美麗的紫藤花，還有高品質的茶葉、咖啡和香糖，歡迎大家到166、162甲觀光軸線體驗各式風情。

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嘉義縣文化觀光局http://www.tbocc.gov.tw/

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