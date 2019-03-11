逛累了就來休息一下　東京「睡眠咖啡館」210元就能睡

▲東京最新開幕的睡眠咖啡館。（圖／翻攝自日本雀巢咖啡官網）

旅遊中心／綜合報導

睡眠不足已成為許多現代人最大困擾，為了改善大眾的睡眠品質，日本雀巢咖啡近日就打造全新的「睡眠咖啡館」（ネスカフェ 睡眠カフェ），在3月6日正式開幕，館內提供小憩與睡眠2種方案，只要210元起，就能享有一杯咖啡，並能在館內小睡片刻。

▲東京睡眠咖啡館提供小憩的躺椅。（圖／翻攝自fashion press）

日本雀巢咖啡為了提升大眾生活品質與改善健康，決定從最困擾現代人的問題之一「睡眠」來解決，因此在東京大井町打造一間「睡眠咖啡館」。睡眠咖啡館提供2種方案，第一種「小憩方案」在顧客睡前會提供一杯無糖含咖啡因的咖啡，喝下後再躺在調整椅背傾斜度的躺椅上小睡30分鐘，日本雀巢咖啡也表示，適當的小睡能改善晚上睡覺的品質。

▲東京睡眠咖啡館也提供一般床鋪。（圖／翻攝自fashion press）

另一個「睡眠方案」則有4種選擇，包括可睡1小時、1小時30分鐘、2小時與3小時，每一種方案均會提供2杯咖啡。為了讓顧客可以享受深沉睡眠，因此睡前會提供一杯無咖啡因且無糖的咖啡，喝完後客人就可以在館內提供的單人床或是躺椅上睡覺，睡醒後再享用另外一杯含有咖啡因的無糖咖啡。

▲東京睡眠咖啡館提供你一場好眠。（圖／翻攝自fashion press）

為了讓民眾在這裡都能享有良好的睡眠品質，睡眠咖啡館內採用來自法國寢具品牌床墊，選擇「睡眠方案」還能依照喜好選擇枕頭軟硬度，並提供耳塞、安眠音樂等，讓民眾進入這個空間後，就能享受一段品質良好的休息時光。

地址：東京都品川区大井 1-7-7 K-2ビル 5樓

營業時間：早上9點至下午6點

官網：https://suimin-cafe.jp/

收費方式（採預約制）：

「小憩方案」 30分鐘小睡時間+咖啡一杯 價格750日圓（稅別）

1小時「睡眠方案」 ：1小時睡眠體験時間+咖啡2杯 價格1500日圓（稅別）

90分鐘「睡眠方案」 ：90分鐘睡眠體験時間+咖啡2杯 價格2480日圓（稅別）

2小時「睡眠方案」 ：2小時睡眠體験時間+咖啡2杯 價格3300日圓（稅別）

3小時「睡眠方案」 ：3小時睡眠體験時間+咖啡2杯 價格4950日圓（稅別）



