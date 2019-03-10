吐司利亞11週年！滿1100元可抽獎　最大獎11折



▲地中海料理餐廳Toasteria Café滿11歲了。（圖／Toasteria Café提供)



旅遊中心／綜合報導

地中海料理餐廳Toasteria Café吐司利亞滿11歲啦！Toasteria Café在三月舉行多項活動，直接給粉絲回饋和感謝，活動包括有消費達1,100元就擁有一次抽獎機會，最大獎是該次消費直接享有11折優惠；出生年份為2008年的客人，完成指定條件，餐點由ToasteriaCafe買單。

Toasteria Café首次推出線上與線下的活動，結合在時下年輕客群天天使用的限時動態，記錄下最具創意、最有愛的Panini吃法，前11名皆能獲得Toasteria Café年度新菜資格外，前兩名還能邀請朋友免費吃多人套餐。

另外，消費滿1,100元就享有抽獎機會，最大獎是全桌餐點11折優惠，更有多種優惠獎項要回饋給消費者；而出生年份為2008年出生的客人，完成指定條件，你的餐點由ToasteriaCafe買單。





▲吐司利亞最熱銷產品則是「費城牛肉帕尼尼」。(圖／記者黃士原攝)



台北市東區人氣地中海料理餐廳「吐司利亞Toasteria Café」位於永康商圈的旗艦店，有別於其他門市，旗艦店不但有著開放空間、大量採光的四層樓空間，設計上融入濃濃的地中海風格，為水泥都市帶來一抹綠意。一樓設有提供咖啡和飲料的專業吧檯、以及外帶窗口；二樓則是充滿濃濃渡假風格的用餐區；三樓設有寬廣的開放廚房；四樓設有可區隔空間的活動玻璃門，適合舉辦會議或派對。



Toasteria Café敦南店

地址：台北市大安區敦化南路一段169巷3號

電話：02-2752-0033

Toasteria Café永康店

地址：台北市大安區信義路二段200號

電話：02-2321-0073