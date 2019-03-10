ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

吐司利亞11週年！滿1100元可抽獎　最大獎11折

ETtoday餓勢力

▲地中海料理餐廳Toasteria Café吐司利亞滿餐點照片。（圖／地中海料理餐廳Toasteria Café吐司利亞提供)
▲地中海料理餐廳Toasteria Café滿11歲了。（圖／Toasteria Café提供)

旅遊中心／綜合報導

地中海料理餐廳Toasteria Café吐司利亞滿11歲啦！Toasteria Café在三月舉行多項活動，直接給粉絲回饋和感謝，活動包括有消費達1,100元就擁有一次抽獎機會，最大獎是該次消費直接享有11折優惠；出生年份為2008年的客人，完成指定條件，餐點由ToasteriaCafe買單。

Toasteria Café首次推出線上與線下的活動，結合在時下年輕客群天天使用的限時動態，記錄下最具創意、最有愛的Panini吃法，前11名皆能獲得Toasteria Café年度新菜資格外，前兩名還能邀請朋友免費吃多人套餐。

另外，消費滿1,100元就享有抽獎機會，最大獎是全桌餐點11折優惠，更有多種優惠獎項要回饋給消費者；而出生年份為2008年出生的客人，完成指定條件，你的餐點由ToasteriaCafe買單。


▲吐司利亞最熱銷產品則是「費城牛肉帕尼尼」。(圖／記者黃士原攝)

台北市東區人氣地中海料理餐廳「吐司利亞Toasteria Café」位於永康商圈的旗艦店，有別於其他門市，旗艦店不但有著開放空間、大量採光的四層樓空間，設計上融入濃濃的地中海風格，為水泥都市帶來一抹綠意。一樓設有提供咖啡和飲料的專業吧檯、以及外帶窗口；二樓則是充滿濃濃渡假風格的用餐區；三樓設有寬廣的開放廚房；四樓設有可區隔空間的活動玻璃門，適合舉辦會議或派對。

Toasteria Café敦南店
地址：台北市大安區敦化南路一段169巷3號
電話：02-2752-0033

Toasteria Café永康店
地址：台北市大安區信義路二段200號
電話：02-2321-0073

關鍵字： 美食快訊 吐司利亞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新永華夜市3/17正式開幕

上帝的部落司馬庫斯粉紅櫻花美翻

台南中西區大樹旁的高人氣炒飯店

仙女住在這！台南秘境「夢之湖」

超浪漫！拉拉山賞櫻秘境免門票

「新竹人私藏賞櫻點」超有意境！

桃園工業風咖啡館有貓咪、柴犬拉花

高雄夢時代期間限定粉紅樂園

營業到深夜！藏身民宅裡的甜點店

岡山庭園餐廳大草坪和水管屋包廂

熱門行程

最新新聞更多

清明連假離島第二波加班機3/11開搶

飲料無限續！台中質感平價鍋物

高雄旅展搶搭包子熱　「韓包袋放」黏現..

合點壽司二號分店落桃園華泰

上機前、機艙內、下機後旅客該怎麼吃

台北杜鵑花季3/27有「粉紅野餐」

搭遊輪出國玩8天最剛好的2大理由

日本6間非去不可的星巴克概念店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366