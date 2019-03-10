仙炸「新竹私藏賞櫻點」！映襯山景及水流、日式木屋都有





▲新竹公園內種植大量河津櫻。（圖／IG@doris_lay提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

不知道大家有沒有注意到，免去老遠奔波，連家裡附近的公園櫻花都開好了！比較少讓人聯想到櫻花現身的新竹境內，也藏有不少在地人才知道的賞櫻點，襲捲出最迷人的粉紅風暴！《ETtoday新聞雲》整理出3處新竹罕為人知的賞櫻景點，幾處已留下落櫻繽紛情景，出發前需再次確認現況。

▲不想跑遠，新竹公園內的櫻花和日式屋舍相映襯，美得像身在日式小說情景。

1. 新竹公園

沒開車的旅客別擔心，交通便利的新竹公園內也有大片櫻花可賞，去年重新改造後，新竹公園有全新日式庭園、金城武樹等，園內2月底河津櫻盛開，聚集眾多攝友前來取景。粉紅櫻花和日式屋舍相映襯，美得像身在日式小說情景，相當有意境。園內景點包含九曲橋、大階梯和玻工館小徑等，等待你一一發掘。

新竹公園

地址：新竹市公園路

▲新竹市東區的東南街239巷有「東南街櫻花巷」美稱。（圖／IG@chufeng.photo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2. 東南街櫻花巷

新竹市東區的東南街239巷有「東南街櫻花巷」美稱，巷子長約100公尺，種植含山櫻花、富士櫻和墨染櫻等不同種櫻花，總計超過60株，每到開花之際，粉嫩花朵與水面形成絕美呼應，美不勝收。

東南街櫻花巷

地址：新竹市東區東南街239巷

▲尖石萬里山園今年2月底花況，老闆說現已凋謝，預估明年2月20將是最美時刻。（圖／IG@alan_yc_yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3. 尖石萬里山園

在地人才知的賞櫻秘境「萬里山園」，坐落在李棟山莊附近，採預約制，入園費每人收取150元，園內老欉的原生種霧社櫻和山櫻花，粉白交錯無比迷人，櫻花季在2月底時達到巔峰，但可惜的是，萬里山園老闆告知，現已凋謝了，等明年2月20日再見盛況。網友Alan也熱心指點「萬里山園」交通方式，「位在新竹尖石竹60縣道前往宇老，到達宇老後，轉往馬美道路（往李棟山莊方向），過李棟山莊，約車行6分鐘即可達。」

尖石萬里山園

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村馬美8鄰