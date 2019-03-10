設告示沒用！太吵、垃圾惹怒當地人「美仁里彩繪村封了」

點評：又一個心痛消息..





▲沙鹿美仁里彩繪村設了告示牌沒用，里長只好忍痛將牆面封起來。（圖／小豬婷婷玩味生活提供，以下皆同，請勿隨意翻攝以免侵權）

記者彭懷玉／採訪報導

又一處景點被封了！台中沙鹿美仁里彩繪巷爆紅後，引來大批旅客打卡拍照，也衍伸出噪音和垃圾問題，當地里長設了告示牌提醒沒用，只好忍痛將牆面封起來，古早味彩繪牆宣告成絕響。

美仁里彩繪巷位在沙鹿光田綜合醫院對面，牆面彩繪上柑仔店、水果行、麵館和旗袍店等塗鴨，宛如踏進50年代的台灣，可拍出舊時代氛圍的照片，是不少人造訪沙鹿夢想街等地順遊的景點。

沙鹿區美仁里長陳建良表示，遊客不守規矩，亂丟垃圾、講話不控制音量，規勸後還會跟里長和居民們大小聲，「根本是刁民啊！」陳建良說，彩繪村為居民們共同的心血，免費開放給大家參觀，是住宅區不是遊樂區，因此在半年前就放上告示牌，希望能提醒不守規矩的遊客。





▲彩繪村柑仔店、水果行、麵館和旗袍店等，宛如踏進50年代的台灣，是不少人造訪沙鹿夢想街等地順遊的景點。

美仁里彩繪巷原為老舊土埆厝，3年多前社區打造成彩繪牆，陳建良說，平日吸引超過500人；假日更湧進超過2,000名遊客參觀，尤其是連續假日更是擠得水洩不通，半年前已設立排提醒，但未見改善。「原本打算把彩繪村整個毀掉，後來周遭鄰居心疼太可惜，才決定先封掉部分。」陳建良說。





▲彩繪村半年前已設立排提醒，但未見改善。

原本的彩繪牆面現在約有3成被帆布遮蓋起來，不讓民眾拍，而僅剩下立體裝置藝術還未拆掉，里長表示，若後續遊客公德心還是未見改善，不排除全部封起來，還給當地人寧靜的空間。

美仁里彩繪村

地址：台中市沙鹿區中正街美秀巷1號