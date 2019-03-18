屏東萬巒豬腳超多間！達人激推「這一家」　皮Q肉嫩超涮嘴

點評：看起來好好吃啊！

文、圖／口袋吃吃五十咩

萬巒美食最有名的就是豬腳囉，在萬巒豬腳大街有很多間好選擇，最有名氣的海鴻豬腳？在地人推薦的林家豬腳？還是有上過鄉土劇的熊家豬腳？每一間都有不少人支持，前陣子發萬巒豬腳有關的文章時，沒想到屏東社團有不少的留言都是「萬泰豬腳」，萬泰豬腳五十咩一直都還沒有嘗試過，而且小時候我們家也從來沒買過，為什麼這間會有這麼多人推薦呢？挑了一天直接走訪一試囉。





萬巒豬腳大街豬腳選擇多，海鴻豬腳、林家豬腳、熊家豬腳，不少間豬腳在小小的萬巒豬腳大街各自爭鳴，你心目中的豬腳是哪一間呢？這天走訪了屏東社團不少團友激推的店家【萬泰豬腳】，這間豬腳五十咩小時候從來沒吃過，以往都是吃海鴻或是林家豬腳，看到這麼多人推薦萬泰豬腳，所以找了一天回屏東萬巒時來去一試。





這天五十咩和格友「小美阿姨」一同走訪，所以想點完直接開吃，就想說在他們店裡內用囉，萬泰豬腳一樓還有二樓都有座位，一樓有四張大桌。

二樓也有不少坐位，這天跟著店員的帶位入座囉。

內用的話，萬泰豬腳菜單如下所示，內用的話餐點選擇不少，有熱炒類、豆腐類、湯類、青菜類。

這張菜單的品項更加詳細，若是人多的話可以多點幾道菜一起分食，其中有不少客家常見的小菜在裡面，附帶一提，在假日的時段萬泰豬腳是不提供炒粄條的喔。

這天我們兩個人點了一隻豬腳，這邊豬腳是秤重來算價錢的，五十咩是2019年2月走訪，價格如下所示。

萬泰豬腳還有真空包裝的選擇，價格有兩種，2019年2月時價錢分別是530以及450兩種價位，一隻豬腳有提供三包醬汁，若是要加購的話，一包是10元。



豬腳會放在大盆子之中，然後上面會用網罩蓋著防止蚊蟲，在有人要挑選豬腳時才會打開讓客人挑選，這天五十咩跟店員說幫我們選擇皮比較Q的豬腳，若是喜歡吃偏軟一點的也可以跟店員說。

選完豬腳後會放在磅秤上面秤重，然後依照重量計算價錢，若是覺得太小或是太大都可以請店員重新挑選。

確定了後店員就會開始分切。

將肉一片一片的切成小塊和骨頭分離。





最後豬腳終於上桌囉，五十咩每隔一陣子就會有豬腳癮，需要回訪個萬巒解癮一下，快點來嚐嚐萬泰豬腳到底是怎麼個厲害法吧，萬泰豬腳上桌時，跟之前吃過的豬腳外觀看起來沒什麼差異啊？

一旁也是有附上豬腳沾醬可以沾著豬腳搭配著吃。

好久沒吃了，當然要從各個角度都拍上一張才過癮囉，拍完就快點開吃吧。

豬腳一整塊依照部位，有些肉比較多，有些則是皮比較多，有些則有帶骨伴隨著筋，一隻豬腳可以享受不同的口感。

這個是比較肥的，快點吃上一口吧，一入口，恩！跟之前五十咩吃過的另外兩間果真差異有點明顯，最主要就是萬泰豬腳的風味似乎比較濃厚欸，而且魯的味道更是透入裡面，滷的香氣吃完後讓人一直回味欸。萬泰這天我們請店員選的是比較Q的口感，滷的風味相較於之前吃過的豬腳更加濃厚鮮明，帶有滷汁的香氣之外，夾帶著一些甜味，表皮鮮明的Q感，而中層軟彈。

他們的豬腳肉的部分口感吃起來帶有纖維感，但肉質大都不老柴，還會伴隨著油脂以及膠質黏黏滑滑的口感，有時來口皮、有時再來口肉，一口接著一口超涮嘴。

最後可別忘記沾上萬巒豬腳特有的沾醬，滿點的蒜力搭配一點鹹一點甜，巴附在豬腳外面增添不少層次感。

沾醬汁後涮嘴度滿點，豬腳皮Q肉不柴，滷到透心帶香氣，沾上醬汁多了蒜味更涮嘴，本來以為一盤很大我們兩會吃不完，但沒想到通通都吃個精光。

萬泰豬腳總結



萬泰豬腳大王是五十咩目前吃過最喜歡的一間豬腳了，主要是由於他們家滷的口味更香、更透，而且外皮口感Q彈、肉質不老，搭配醬汁後更是合拍，若是有人吃過比這間更好吃的豬腳的話，也歡迎在本篇文章下方留言推薦喔！

對了，最後若是買完豬腳後，有一間飲料店也滿不錯的，就是位於豬腳大街比較中後段「家樂檸檬」，吃完豬腳後在來上一杯他們家的凍檸茶，酸香順口去油解膩。

萬泰豬腳



地址：屏東縣萬巒鄉萬巒村民和路32-1號

電話：08－7812558

營業時間：9：00－18：00

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