藏在純樸小鎮的「黑金」！內埔超氣派巧克力咖啡廳

點評：看起來好好喝啊!

▲屏東內埔邱氏咖啡巧克力。（圖／口袋吃吃五十咩提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

現在咖啡甜點店當道，到處都有特色咖啡廳可以朝聖，但大多都開在大都市裡。其實在屏東內埔這樣一個純樸的小鎮，也隱藏著一家以巧克力為主的咖啡餐廳。

▲除了餐點外還有巧克力和飲料等商品。

這間邱氏咖啡巧克力最初在內埔市場旁邊經營，以一條龍的巧克力生產引發大家關注。搬到現在的新的店面後走氣派風格，空間超寬敞。且除除了巧克力相關的品項之外，店裡也有提供一些火鍋或是合菜可以讓多人聚餐。

走進店內，讓人有種私人別墅的感覺。光櫃檯的接待區就已經超級大，而座位區從4到10人都有，就算是多人聚會也不用擔心坐不下，加上挑高的空間讓視覺上看起來更沒有壓迫感。

▲用餐空間寬敞。

這邊的招牌之一就是熱可可了，是採用100%的可可來搭配鮮奶。入口後能喝到可可的的香味和甜味，且在冷冷的冬天來上一壺真的超暖胃！但若放到涼掉之後，會有一些酸味變得比較明顯，建議趁熱喝口感比較好。

▲邱氏咖啡巧克力菜單。

除了飲品和餐點外，邱氏也有販賣很多可可周邊商品，像是黑、生巧克力、可可豆等，也是台灣唯一從可可的種植，採收到製成巧克力一條龍的生產線，並也希望藉此打造出高品質的台灣巧克力，也能吸引輕人回鄉工作。

邱氏咖啡巧克力

地址: 屏東縣內埔鄉富豐路328號

電話: 0930475009

營業時間: 10:00-20:00

