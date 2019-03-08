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其實我不是熊...日本最紅吉祥物酷MA萌正式更名為「熊本熊」

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▲▼日本九州熊本熊酷MA萌Kumamon。（圖／ETtoday資料照）

▲日本九州熊本熊其實不是熊。（圖／ETtoday資料照）

旅遊中心／綜合報導

日本熊本縣政府宣布，將更改該縣吉祥物「酷MA萌」（くまモン，英文為Kumamon）的官方中文名稱為「熊本熊」，預計在19日正式發表。

▲▼日本九州熊本熊酷MA萌Kumamon。（圖／ETtoday資料照）

▲熊本熊在亞洲擁有高人氣，甚至還有主題餐廳。（圖／ETtoday資料照）

熊本縣吉祥物Kumamon可說是日本最紅吉祥物，在亞洲也擁有超高人氣，搞怪動作和靈活跳舞的樣子，融化大小朋友的心，亞洲網友也都習慣稱之為「熊本熊」。但實際上，對熊本縣府來說，熊本熊正式中文名稱是「酷MA萌」，當初設計的構想並不是熊而是男孩子，「酷」代表Cool，而「萌」則代表動漫中常見用萌來代表可愛意思，而「熊本熊」只是亞洲區粉絲對他的暱稱，而非正式官方名。

▲▼日本九州熊本熊酷MA萌Kumamon。（圖／ETtoday資料照）

▲搞怪熊本熊。（圖／ETtoday資料照）

但由於「熊本熊」的稱呼在台、中、港、澳較為普及且為人熟知，因此現在熊本縣政府決定順應民意，將「熊本熊」訂為官方正式中文名稱，並已申請主冊商標，新的官方中文名稱將從19日起正式更改。

▲▼日本九州熊本熊酷MA萌Kumamon。（圖／ETtoday資料照）

▲酷MA萌現在要正名是熊本熊了。（圖／ETtoday資料照）

熊本熊於2010年誕生，在2011年日本吉祥物大賽票選中獲得優勝後，知名度大漲，因為一系列熊本熊泡溫泉、熊本熊騎腳踏車、熊本熊騎機車等影片在網路爆紅，經過社群平台瘋狂轉載分享，讓熊本熊在亞洲區打開高知名度，成為最被亞洲旅客熟知的日本吉祥物，位在熊本縣內的熊本熊本部長辦公室，更成為熊本必去熱門景點，成功帶動當地觀光。

關鍵字： 熊本熊 酷MA萌 KUMAMON 熊本旅遊 九州旅遊 日本旅遊 日韓風

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