新加坡轉機新天堂星耀樟宜4月開幕！世界最高室內瀑布、280家店可逛

▲新加坡星耀樟宜4月正式亮相。（圖／新加坡樟宜機場集團提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

新加坡2019年出現全新地標！結合生活時尚的星耀樟宜（Jewel Changi Airport），將於4月17日正式開幕。星耀樟宜坐落於新加坡樟宜機場的核心位置，占地13.7萬平方公尺全館共十層樓，裡頭有新加坡最擅長打造的室內花園景觀，甚至突破極限打造了世上最高的室內瀑布，讓遊客彷彿就置身森林裡。

▲遊客就像在森林裡逛百貨。



星耀樟宜以新加坡花園城市為設計靈感，由國際知名建築師薩夫迪（Moshe Safdie）設計建造，巧妙地將室內花園與世界購物休閒設施融為一體，本身就是打卡地標。必訪森林穀（Forest Valley）綠化面積約為2.2萬平方公尺室內植物天堂與雨漩渦（Rain Vortex）高40公尺將成為世界上最高的室內瀑布兩大景觀，都將於4月17日正式亮相。

▲內部空間用餐環境示意圖。



星耀樟宜將提供世界級的休閒遊樂設施、大規模的室內花園景觀、280多家特色品牌和餐飲商店遍佈四周，讓遊客就像在森林裡逛街。

▲星耀樟宜與樟宜機場的1號、2號和3號航站樓銜接，方便轉機旅客休息。



此外，星耀樟宜與樟宜機場的1號、2號和3號航站樓銜接，旅客們可步行或乘坐高架輕軌列車輕鬆往返於各航站樓之間，轉機同時還可以血拼吃美食，且提供提前登機辦理、退稅服務、行李寄放、YOTELAIR新加坡樟宜機場酒店等服務，飛行前需要休息的旅客又多了一個落腳天堂。