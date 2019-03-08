ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

新加坡轉機新天堂星耀樟宜4月開幕！世界最高室內瀑布、280家店可逛

ETtoday旅遊雲

▲新加坡星耀樟宜。（圖／新加坡樟宜機場集團提供）

▲新加坡星耀樟宜4月正式亮相。（圖／新加坡樟宜機場集團提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

新加坡2019年出現全新地標！結合生活時尚的星耀樟宜（Jewel Changi Airport），將於4月17日正式開幕。星耀樟宜坐落於新加坡樟宜機場的核心位置，占地13.7萬平方公尺全館共十層樓，裡頭有新加坡最擅長打造的室內花園景觀，甚至突破極限打造了世上最高的室內瀑布，讓遊客彷彿就置身森林裡。

▲新加坡星耀樟宜。（圖／新加坡樟宜機場集團提供）

▲遊客就像在森林裡逛百貨。

星耀樟宜以新加坡花園城市為設計靈感，由國際知名建築師薩夫迪（Moshe Safdie）設計建造，巧妙地將室內花園與世界購物休閒設施融為一體，本身就是打卡地標。必訪森林穀（Forest Valley）綠化面積約為2.2萬平方公尺室內植物天堂與雨漩渦（Rain Vortex）高40公尺將成為世界上最高的室內瀑布兩大景觀，都將於4月17日正式亮相。

▲新加坡星耀樟宜。（圖／新加坡樟宜機場集團提供）

▲內部空間用餐環境示意圖。

星耀樟宜將提供世界級的休閒遊樂設施、大規模的室內花園景觀、280多家特色品牌和餐飲商店遍佈四周，讓遊客就像在森林裡逛街。

▲新加坡星耀樟宜。（圖／新加坡樟宜機場集團提供）

▲星耀樟宜與樟宜機場的1號、2號和3號航站樓銜接，方便轉機旅客休息。

此外，星耀樟宜與樟宜機場的1號、2號和3號航站樓銜接，旅客們可步行或乘坐高架輕軌列車輕鬆往返於各航站樓之間，轉機同時還可以血拼吃美食，且提供提前登機辦理、退稅服務、行李寄放、YOTELAIR新加坡樟宜機場酒店等服務，飛行前需要休息的旅客又多了一個落腳天堂。

關鍵字： 新加坡旅遊 亞洲旅遊 星耀樟宜

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

一蘭員工爆秘辛「真老饕都這樣點」

鬥炙原味炙燒牛排到中和開分店

美式露營車駛入新竹內灣

無人島仙境！3月開放登龜山島

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

避人潮！「竹子湖海芋季」花況已7成

仙女住在這！台南秘境「夢之湖」

台中人也可以去「7-11」健身啦！

台北大份量火鍋店有「牛奶泰迪熊」

東港在地人激推！40年老字號火鍋

熱門行程

最新新聞更多

台中藏在停車場裡的貨櫃屋深夜食堂

新加坡轉機新天堂4月開幕

航港局破天荒推「藝術家駐塔」　首站馬..

日航新廉航ZIPAIR TOKYO明..

日本吉祥物酷MA萌正式更名為熊本熊

倫敦新IG聖地「雲朵冰淇淋」

阿里山花季最新花況、疏運措施曝光

世界夢號8月高雄首航日本

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366