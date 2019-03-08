文／七逗旅遊網提供
什麼湖這麼屌？叫波羅的海也靠邊站，把亞馬遜河也比下去？貝加爾湖是世界上最深的淡水湖，也是世界上最清澈湖泊之一，它比整個波羅的海的水量還多，水量足夠50億人飲用半個世紀，它更擁有2千多種物種，其中四分之三在世界任何地方都找不到，物種之豐富連亞馬遜河都矮它一截阿！
▲貝加爾湖的水量足夠50億人飲用半個世紀。（圖／dreamstime提供）
貝加爾湖擁有全球淡水五分之一的儲水量，孕育了無數的生命，湖四周有一片茂密的針葉林，比巴西的亞馬遜雨林大一倍，看得到的物種多到數不清，這裡雖然不是海，卻有海豹哦，像是地球上唯一的淡水海豹-貝加爾海豹，常可看到牠們在白色的鵝卵石上曬太陽的模樣，整個萌翻了。
▲貝加爾湖環湖列車是西伯利亞最美麗的風景線之一。（圖／dreamstime提供）
你可以用各種角度擁抱貝加爾湖！最經典的就是「貝加爾湖環湖鐵路」，火車會沿著南岸湖邊行駛，途經248座橋樑與38座隧道，伴隨湖景，宛如置身山水名畫中，沿途停靠幾處風景優美的亮點下來參觀，走走停停，十分愜意。此外，藍中帶綠的貝加爾湖色澤優美，最適合搭乘遊船航行，用湖面的角度遊覽；還可在近郊搭乘登山纜椅，登上附近山頭俯瞰貝加爾湖的磅礡。
貝加爾湖地區的木造建築十分有特色，塔利茨木造民族建築博物館展示了貝加爾湖地區的木造建築及在地「布里亞特人」的文化風俗，40多間房舍、數以千計的展示品，從學校、教堂、工藝品市場，完整呈現當地的民俗風貌。
▲塔利茨木造民族建築博物館展示了貝加爾湖地區的木造建築。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲在貝加爾湖沒看到的生物，就到貝加爾湖生態博物館一次補完吧！（圖／鳳凰旅遊提供）
▲由西伯利亞的伊爾庫次克，可前往貝加爾湖，這裡被稱為西伯利亞的巴黎。（圖／鳳凰旅遊提供）
來俄羅斯，一定不能錯過的就是兩大雙城～首都莫斯科跟聖彼得堡！莫斯科從紅場、克林姆林宮到地下鐵，屬於不同年代的風情一覽無遺，公共廣場「紅場」展現了復古的俄羅斯風情，廣場上最顯眼的聖巴索教堂彩色鮮豔繽紛。
▲俄羅斯莫斯科紅場（圖／鳳凰旅遊提供）
▲聖巴索教堂色彩鮮豔，宛如童話繪本上才會出現的建築物（圖／鳳凰旅遊提供）
從紅場散步一會兒，就能抵達俄羅斯的總統府所在地─克里姆林宮。克里姆林宮不只是俄羅斯的行政中心，更是一個龐大的建築群，已有數百年歷史的教堂、鐘樓，長達2235公尺的宮牆…等，都令人目不轉睛。
▲沙皇曾經舉行加冕典禮的聖母升天教堂位在克里姆林宮（圖／鳳凰旅遊提供）
▲如藝廊般的莫斯科地下鐵（圖／dreamstime提供）
約有2百年的時間作為俄羅斯帝國首都的聖彼得堡，過去也留下了不少讓人眼睛一亮的宮殿建築。有「俄羅斯凡爾賽」之稱的彼得夏宮，融合了巴洛克、洛可可及古典主義風格，宮殿外的噴泉群、金閃閃的雕像，展現了聖彼得堡貴氣的一面。既然有夏宮，當然還有冬宮，冬宮「隱士廬博物館」，曾是俄羅斯沙皇的宮殿，如今做為博物館，收藏了梵谷、畢卡索、達文西…等大師的真跡。
▲彼得夏宮噴泉群與金色雕像群（圖／鳳凰旅遊提供）
▲俄羅斯隱士廬博物館為世界4大博物館之一，和法國羅浮宮、英國大英博物館、美國大都會博物館齊名。（圖／鳳凰旅遊提供）
推薦行程：
▲冰湖傳說~俄羅斯貝加爾湖．雙城紀行10天（入住五星五晚）►►►
▲俄羅斯金環經典10天（保証入住！莫斯科4晚麗池卡爾登飯店）►►►
▲俄羅斯金環經典10天（保証入住！3晚四季飯店+4晚麗池卡爾登飯店）►►►
更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
鳳凰粉絲團
鳳凰line@線上諮詢：
台北店ID：@JDG5584L 桃園店ID：@xat.0000186109.s8m
新竹店ID：@xat.000019304.f5y 台中店ID：@xat.0000193383.goh
台南店ID：@xat.0000193768.q4v 嘉義店ID：@xat.0000192504.omk
高雄店ID：@xat.0000193769.2kl
冰湖傳說！像湖又像海、神祕又美麗的「貝加爾湖」
文／七逗旅遊網提供
※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※