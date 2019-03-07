一蘭拉麵員工爆秘辛！這7組合絕頂升天「真老饕點法」曝光

▲真老饕如何享用一蘭拉麵？讓10年資深員工告訴你！（圖／記者黃士原攝，下同）

網搜小組／綜合報導

日本「一蘭拉麵」廣受歡迎，搖身成為排隊名店，其中一個最大賣點就是顧客可以根據自身喜好選擇湯頭濃淡、麵條軟硬。至於怎麼樣的組合最多人選擇？怎樣搭配最好吃？讓資深員工來告訴你！

根據「日刊SPA」報導，日本一名在一蘭拉麵工作10年的資深員工日前到福岡、關東等店進行深入統計，結果發現最多人選擇的組合是「湯的濃度：濃、油膩度：超濃、蒜頭：1份、蔥：青、白蔥混合、叉燒：有、秘傳醬汁：3倍、麵的硬度：超硬」

這名資深員工透露，「關於一蘭秘傳醬汁，選擇3倍才是醬汁和辣椒最完美組合，超過3倍以上就只是增加辣度而已。但如果怕很辣的話，可以之後再追加。」

資深員工提醒，還有一點大部分的人可能都不知道，那就是蔥是可以兩種（青蔥、白蔥）都選的，只要畫單的時候把2種都圈起來就行了。

至於最不推薦的點法，他表示這方面比較主觀，但也提供給大家參考，那就是「湯的濃度：淡、油膩度：無、蒜頭：無、蔥：無、叉燒：無、密傳醬汁：無、麵的硬度：超軟」，這無疑是破壞一蘭拉麵美味的選擇組合。

▲能根據自身口味選擇是一蘭拉麵的一大特色。（圖／翻攝自一蘭拉麵官網）