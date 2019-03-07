百位網紅大推！海景露營車、餐酒館　澎湖必去看海放空地點在這

記者蔡玟君／澎湖報導、攝影

澎湖旅遊旺季即將到來，欣賞海上花火節之餘，還有哪些景點可以前往？有業者號召近百名網紅齊聚澎湖，7日前往離島唯一海景露營車園區「覓海灣精品露營車」，體驗在露營車中野餐，之後更前往當地知名的吹吹風精品咖啡館，大片落地窗景，讓旅客坐在座位區，就能邊欣賞海景先享受店家精選咖啡單品，來澎湖旅遊，就該如此放鬆自在。

▲澎湖最佳看海地點之一就是吹吹風精品咖啡館。



▲晴天時的覓海灣露營車露台。

▲坐在沙發上看海放空很享受。

7日的澎湖颳起大風大雨，讓百名網紅感受到澎湖人習以為常的生活日常，但即使天空不作美，仍無損位於烏崁的離島唯一海景露營車園區「覓海灣精品露營車」的美麗風景，10多台露營車一字排開，前面就是與天際相連的無邊際大海，搭配露營車園區特別提供的野餐籃，讓網紅們體驗坐在露營車中野餐的獨特樂趣。

▲還可以在露營車內野餐。上圖左起為模特兒Emma萱、專業活動主持人天天許小華、東森購物主持人嘉恩、浪Live直播主薇娜Verna。



已經是第二次來澎湖旅遊的模特兒Emma萱認為，覓海灣精品露營車讓人印象深刻，不分客群，無論親子旅遊還是情侶，任何人都能在這裡享受度假樂趣，加上店家特別提供的野餐籃餐點精緻美味，讓人留下美好回憶。

▲吹吹風精品咖啡館透過落地窗能欣賞無邊海景。

▲吧檯座位區也很好拍。

而來到澎湖想要看海放空，另一處必去景點就是在澎湖擁有5間分店的「吹吹風精品咖啡館」。位於亞果碼頭樓上的吹吹風精品咖啡館分店實際上一間餐酒館，老闆提供自家烘焙調配的咖啡單品外，更運用在地海味打造一系列精緻菜色；在空間設計方面，運用大片落地窗景，讓人即使坐在室內，也可以近180度欣賞海景，營造出舒適放鬆的空間，此外，這裡也是欣賞澎湖海上花火節的欣賞點之一，因此每到花火節季節來臨，總是一位難求。

▲坐在室內也可以一邊享受飲料邊看海放空。

▲吹吹風精品咖啡館外觀。

東森購物主持人嘉恩表示，吹吹風精品咖啡館整體感讓她覺得很舒服，若是工作壓力大想要尋找放鬆空間，這裡就是最佳之所，此次也品嚐到薄荷特調鮮奶茶，喝起來奶味重，帶有淡淡的薄荷清香，比例調配很好，讓她印象深刻。

而來到澎湖旅遊，最佳住宿之選當然就是擁有澎湖唯一無邊際泳池的澎湖福朋喜來登酒店。浪Live直播主薇娜Verna表示，最推薦酒店內無邊際泳池和微浮酒吧，無邊際泳池美景很好拍外，也較少在酒店中看到一整間酒吧，因此這兩處地點讓她印象深刻。

►►澎湖花火節搶早鳥 包機票住喜來登4999起

https://s.yam.com/m3KBQ



