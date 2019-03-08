餵食秀超萌！台中隱藏版獼猴王國　小猴子會泡水＋照鏡子

點評：沒想到台中大坑居然有這樣的地方～



▲園區裡的猴子都很好命，過得比人還要愜意。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供，以下皆同，請勿任意使用）



記者周姈姈／綜合報導

假日到了不知道該去哪裡嗎？那就讓猴子療癒你一下吧！「郭叔叔獼猴園」隱身在台中大坑山區中，這裡有上百隻猴子能讓你拍個過癮，時間到了還可以欣賞超萌獼猴餵食秀，甚至還有愛美的猴子會照鏡子給你看，部落客小兔小安*旅遊札記就帶大家一探究竟，和猴子近距離親密接觸！



▲園區內的獼猴共有150隻以上，採取野放的飼養方式。



郭叔叔獼猴園位於大坑山區中，是合法的生態飼養區，若是你第一次來到這裡，可能會有點不熟，對此，小兔小安*旅遊札記表示，如果有走對，沿途應該都可以看見中正露營區和獼猴區路標，就在中正露營區上方道路進去，而那裡也是大坑登山步道4號入口，許多人爬完山後會順便來看看獼猴。



▲若是在正確的路徑上，應該可以看見有關獼猴園的標誌。



園區內沒有過多的人工設備和設施，只有最真實的猴群生活和餵食秀，而且也不灑農藥，所以除了猴子以外，還經常可以看見蝴蝶和青蛙，在這裡你可以體驗到最自然的生態環境。

郭叔叔獼猴園需要收費才可入園，全票為100元，可換咖啡、茶葉蛋或是泡泡水，而身高100公分以下的小朋友可以免費入園參觀。另外，小兔小安*旅遊札記提醒，園區內的販賣部並沒有賣正餐，所以如果你怕肚子餓的話，可以自己準備一些簡單的食物。



▲郭叔叔獼猴園入園注意事項。





▲藍色座位區就是主舞台，可以近距離觀賞猴子的一舉一動。



至於遊客們最期待的餵食秀，表演時間為假日11點、2點、4點，平日11點半、2點半、4點半則是只有簡單介紹獼猴生態，所以如果你想看獼猴表演，可以選擇在假日來訪。

園區一共有150隻以上的獼猴，郭叔叔用心養了15年之久，因此郭叔叔和猴子們的感情都很好；這裡的獼猴也很守規矩，不會超過劃定的紅線，而且郭叔叔的講解也很用心，帶動氣氛更是沒問題，能讓旅客們更了解獼猴。



▲郭叔叔解說相當用心，能讓遊客獲得許多關於獼猴的知識。





▲猴子們很守規矩，不會隨便跨越紅線。



在餵食秀開始之前，會有一小段時間能夠讓遊客和猴子們拍照，有的猴子會發呆，有的則是在抓癢，甚至有的猴子超愛美不斷照鏡子；到了夏天或是天氣比較熱的時候，猴子還會泡在水中消暑，而且這裡的猴子超好命，吃飽就睡覺，睡飽起床就有點心水果招待，讓人不禁在心中感嘆，當猴子過得比人還爽啊！



▲有的猴子非常愛美，還會拿起鏡子照啊照。





▲餵食秀開始前，民眾可以和猴子們近距離拍照。





▲園區內的猴子都很好命，吃飽就睡，睜開眼就有水果點心可以吃。



最後，郭叔叔提醒，來到這裡千萬不要隨意餵食獼猴，或是吃東西給牠們看，否則可能會造成搶食的狀況，所以遊客們來到這裡可要好好遵守規矩，這樣才能在獼猴王國中玩得開心！

來到郭叔叔獼猴園要注意以下5點：

1.禁止隨意餵食

2.至少要和獼猴保持10呎距離（若是在野地碰到就要更遠）

3.不要使用石頭、竹竿或是棍棒挑釁獼猴

4.不要突然蹲下去看獼猴，牠們可能會因此嚇到

5.帶狗狗來要用狗繩栓住

郭叔叔獼猴園

地址：台中市北屯區北坑巷116號（導航請導台中中正露營區，往宴山林方向，近山北路）

電話：04－24390272

營業時間：09：00～17：00

門票100元／身高100公分以下小朋友免費入園參觀

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