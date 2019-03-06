龜山島3月開放登島　鏡面湖泊、百隻海豚全在無人島仙境

▲龜山島3月開放登島。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

龜山島是宜蘭的精神地標之一，你一定曾在海的彼岸遠眺過龜山島，不過只有真正上島的人才能打開仙境入口。想登上這座無人島也不是隨時都能如願，每年冬季實施封島，終於在今年3月再度開放參觀，剛開放時島上最純淨、氣候也較夏季涼爽，現在去朝聖正是時候。

▲龜山島日限1800人上島。



龜山島被大海包圍，面積僅2.841平方公里卻蘊藏溫泉、硫磺、冷泉等自然資源，島上有座巨大碧色天然湖泊，就像晶瑩清澈的眼眸。藍天倒映在湖中，鏡面湖泊景觀宛若置身人間仙境，秘境中還有一處秘密景點，爬1700多階登上高處來到401高地，眺望一望無際的湛藍海景。

▲湖泊有座觀音神像。



▲經典地標島孤人不孤。



▲透徹的湖泊。



▲鏡面湖泊。



每年12月到隔年2月龜山島會實施封島，除了因東北季風風浪較大也能讓島上生態能有喘息空間，島上的生態資源採總量管制，每日限1800名且必須經過登記申請，登高爬上階梯也有人數管制，每日上限100名，且需提早11至20天內申請。一天船班分成四梯次，最早的航次為早上8點，龜山島駐守的海巡人員表示，每日第一批登島遊客能看見最美的龜山島。

▲運氣好能看見上百隻海豚圍繞船隻。



▲龜山島日限1800人上島。

另外，因龜山島唯一的登島方式就是搭船，所以能不能順利上島全憑運氣，若受風面影響風浪太大，考量登島靠泊及遊客上下碼頭安全，官方也會暫時封閉島嶼，提醒遊客出發前可先上官網查詢。



地址：宜蘭縣頭城鎮海岸以東約10公里處（經度/緯度：121.95313/24.84135）

＊注意：登島前請先向東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處申請