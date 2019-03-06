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晶華酒店再度與ANA合作　商務艙吃得到米其林餐點

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▲晶華酒店再度與ANA合作　商務艙吃得到米其林餐點。（圖／晶華提供)
▲一月Robin's 牛排館機上套餐。(圖／晶華酒店提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

台北晶華酒店與ANA再次攜手合作，於台日航線提供獲2018年米其林指南推薦的晶華軒以及Robin’s Grill & Teppanyaki兩間餐廳的經典菜色，分別於一月、四月、七月、十月在ANA從台北出發前往日本東京的商務艙上提供旅客享用。

2019年的全新菜單是由晶華酒店廚藝總監劉俊晟主廚與晶華軒蔡少華主廚一同發想，菜色重點是將獲得2018年米其林指南推薦的Robin’s餐廳及晶華軒餐廳的招牌料理重新解構，並且選用台灣在地新鮮食材。

▲晶華酒店再度與ANA合作　商務艙吃得到米其林餐點。（圖／晶華提供)
▲四月份晶華冠軍牛肉麵坊機上套餐。

▲晶華酒店再度與ANA合作　商務艙吃得到米其林餐點。（圖／晶華提供)
▲七月份Robin's 鐵板燒機上套餐。

一月份菜單推出Robin’s 牛排館的經典炭烤紐約客牛排、鮮美紅鰷以及招牌爐烤春雞；接續推出的四月份菜單是由晶華冠軍牛肉麵為概念的清燉牛肉麵佐奶油野蕈套餐；七月份菜單則是以Robin’s 鐵板燒的料理出發，主食則是搭配柔嫩的鐵板牛小排、清爽甜美的干貝及新鮮的紅鰷；十月份菜單則以晶華軒的以川菜來款待旅客，套餐內容有鮮香麻辣的百味小菜集，包括口水雞、椒汁雲耳、腐乳茭白筍、麻醬豆魚、百頁豆腐、鮮花椒黃瓜等，主菜則以廣式功夫菜馬蹄蒸肉餅搭配台灣風味主食高纖五榖飯。

▲晶華酒店再度與ANA合作　商務艙吃得到米其林餐點。（圖／晶華提供)
▲十月份晶華軒．經典川粵料理機上套餐。

關鍵字： 美食快訊 晶華 ANA

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