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老東北也愛的口袋名單！台北超高人氣餃子館　水餃有8種口味

點評：看完都要流口水了～
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▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）

文、圖／Jennies自在生活

前些時候路過吉林路時發現了一間具有東方文藝氣質的中式餐館，外頭招牌上寫著「北京最好吃的餃子」，也許去過瀋陽吃了歷史最久的餃子館「老邊餃子館」於是對北京來的餃子也特別感到好奇，擇期不如撞日，週末與好友約了晚上的時間就來到這裡，沒有特別訂位，餐館的空間頗大，也有提供包廂。

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）

其實餡老滿營業已有一段時間，新的店選在吉林路靠近松江路這附近，走時尚現代感並融入了中國傳統的文化，燈籠與藤編的美學設計打造新的飲食空間。上網查了一下原來這間是東元集團所引進的的北京「餡老滿」主要以各式創意的餃子及宮廷菜為賣點。在台灣已有六間分店。

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）

雖說餡老滿這次調整了菜單，再度率領團隊研發新的餃子口味，也為了讓更多年輕人能認識北京餃子與宮廷的特色菜，但今天吃完後個人還是比較習慣傳統口味的餃子。甚至我覺得老邊餃子館都比餡老滿的餃子好吃。

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）

用餐時間上門的客人不斷，就算我們聊到八點還是一直有人進來，餡老滿的吉林店菜單有分涼菜、熱炒菜、麵點、餃子、羹湯類、甜點及火鍋、飲料、酒單、中式茶種-今天我們幾個點了松花皮蛋豬肉及豬肉酸白菜的餃子，另外還有老北京蔥油餅、手撕圓白菜、蒜泥茄子及功夫椒麻雞（辣）、京饌綠豆糕。

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）

還沒點餐前可以先選擇要喝什麼茶。餡老滿提供了烏龍茶、香片及普洱、宮廷御製酸梅湯，都是一壺一壺的可續加熱茶

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）

說到餃子不知道大家心中喜歡的餃子是什麼口味的？有人喜歡皮薄餡料多，有人則喜歡皮厚帶有嚼勁，吃得出麵粉的餅皮香氣，而裡面的餡料更是講究，各種食材千般姿態，我特別喜歡沾蒜頭淋上辣椒吃，總覺得吃餃子沒有蒜頭好像就少了一個味道。

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）

餡老滿這邊提供多達八種的水餃，有老滿餃子、西紅柿雞蛋、松花皮蛋豬肉、豬肉三鮮、豬肉茴香、豬肉酸白菜、牛尖椒（辣）及麻辣蝦仁餃（辣）另外還有絲瓜蝦仁蒸餃、素老滿蒸餃、老滿鍋貼等等。

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）

光是選餃子我們就看了老半天。餡老滿這邊的餃子屬於皮較厚的，所以三個人叫了二盤（以兩計算）共4兩，大概十顆左右。不過三個人居然吃不完二盤餃子！

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）

餃子從清朝以後慢慢傳了開來，以往餃子都是冬至開始，逢年過節必吃的一道菜，最有名的就是邊福所創立的餃子館。

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）

今天吃到餃子也不是不好吃，咬下去的時候汁多氣香但吃起來感觸不深，二位同行朋友不約而同默默的想：好像直接吃皮蛋會較好吃！看著旁桌的人點了一道又一道冒著白煙的蒸餃，納悶著我們是不是沒點到厲害的！

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）
▲如果覺得味道不夠可以另外添加桌上的辣油，增加其香氣。

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）

我印象裡最好吃的餃子莫過於南機場夜市裡所經營的「來來水餃」，豬肉加大白菜及現桿的餃子皮，捏的白皙細嫩，粒粒紮實的口感令人想念再三。

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）
▲功夫椒麻雞

吃不太出有麻或是辣的口感，屬於比較中規中矩的作法，不過雞肉咬起來細嫩，洋蔥嗆味稍嫌不足。

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）
▲蒜泥茄子

我滿愛的，調製的醬料加上軟嫩的茄子，一口接一口！其它小菜看起來也很棒。像是蜜汁蓮藕、蒜蓉苦瓜、東北拉皮、川北涼粉等等。吃到現在好奇當初想來嚐嚐的宮廷菜是哪幾道？

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）

宮廷菜應該就是古代皇帝在吃的菜？據說宮廷菜起源於周朝又分為秦漢菜、唐朝宮廷菜、北京宮廷菜、南宋宮廷菜等等，不同朝代皆有不同的代表；中國皇家美食特色在於烹調的技術及嚴格的材料選擇，稀有或是準備複雜。

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）
▲手撕圓白菜

這道也炒的很好吃，白菜吃起來帶脆多汁，加上廚師的巧手，一道手撕圓白菜看似平常，其火候掌控的功力及炒的時間也會影響其口感。

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）
▲豬肉酸白菜

就是酸菜的味道呀～有人吃不慣說有種奇異的味道，雖然滿抱著期待來吃卻不如預期，美食評論是主觀的，或許有人會覺得相當特別可口也說不一定喔～

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）
▲老北京蔥油餅

蔥油餅我喜歡吃蔥很多的，外皮煎的焦脆，餅皮較有厚度的，餡老滿的蔥油餅餅皮薄較為濕軟，餡料還算多，吃起來有餅香及蔥香，但如果能在稍微乾一點會更好吃！

▲▼餡老滿。（圖／Jennies提供）

難道平時味蕾已被制約，皮蛋豬肉吃不出豬肉好吃的味道，酸菜豬肉是滿滿奇特的口感，創意雖好有些人卻適應不良，不過有人陪吃的小週末，還是很幸福！還有很多菜沒吃到，或許下次再訪會有新的感受也不一定。

餡老滿【台北吉林店】

地址：台北市中山區松江路90巷23號
電話：02－25672028
營業時間：午餐：1130～1430
晚餐：1730～2100

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關鍵字： 餡老滿 Jennies自在生活 達人美食 美食情報 台北市美食 水餃美食

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