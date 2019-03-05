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天下第一泉蘇澳冷泉公園　6月試營運免費

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▲▼改建中的蘇澳冷泉公園，6月試營運暫不收費，暑假旺季全面開放。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼改建中的蘇澳冷泉公園，6月試營運暫不收費，暑假旺季全面開放。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「天下第一泉」美譽的宜蘭蘇澳冷泉公園，正進行再造工程，原訂2018年底完工，因變更設計造成工期延宕，蘇澳鎮公所表示，改建工程將在5月中旬完工，六月試營運暫不收費，力拚暑假旺季全區開放，未來入園收費標準，會再討論。

▲▼改建中的蘇澳冷泉公園，6月試營運暫不收費，暑假旺季全面開放。（圖／記者游芳男攝，下同）

蘇澳鎮公所指出，蘇澳冷泉是世界上「唯二」的碳酸冷泉，終年維持攝氏22度恆溫，日治時期用於製造彈珠汽水，隨後轉變為觀光景點，全盛時期1年吸引逾10萬遊客到訪，建於1996年的蘇澳冷泉公園，建築及景觀老舊，2015年底，鎮公所斥資1.9億元經費進行改建。

改建工程原訂2018年完工啟用，因變更設計，導致工期延宕，周邊店家怨聲連連，認為改建工程影響生意，蘇澳鎮江姓鎮民抱怨，冷泉公園改建期間，鎮上遊客少很多，店家收入大減，很多人不免要問「何時才能做好？」

蘇澳鎮長李明哲強調，冷泉是蘇澳觀光命脈，但改建工程至今未完工，鎮內觀光人數明顯下滑，他2018年底上任後，要求不能再延誤，目前實際進度已超過7成，預計5月中旬完工，暑假全面開放。

蘇澳冷泉溫度維持22度恆溫，濕冷冬季成了蘇澳鎮旅遊淡季，鎮公所指出，改建後的蘇澳冷泉公園，新增個人湯屋，另闢溫泉遊憩設施、冷泉文化交流館、商店街等，盼一年四季都能開放迎賓。

李明哲說，冷泉公園完工後，預計6月試營運，期間暫不收費，希望暑假全區開放，再為蘇澳鎮帶來觀光人潮。

關鍵字： 蘇澳冷泉公園

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