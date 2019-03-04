阿里山櫻花季9日開跑　最新花況、交通管制賞櫻懶人包　

▲阿里山林業鐵路的Shay蒸汽火車頭。（圖／翻攝自維基百科由葉瑞聰提供）



旅遊中心／綜合報導

阿里山櫻花季即將登場，今年碰上暖冬部分地區花期大亂，阿里山櫻花也提早開，根據粉絲專頁《漫步在雲端的阿里山》提供的最新阿里山櫻花情報，目前大部分區域櫻花皆已滿開，櫻花季9日登場後假日將會進行交通管制，上山賞花民眾要特別注意。

▲阿里山櫻花季將從9日登場。（圖／取自《漫步在雲端的阿里山》粉絲專頁。）



1.最新花況

受矚目的櫻王染井吉野櫻預計在3月10日至3月25日達到巔峰，另外，花季期間每周三蒸氣火車將在上午10時半到11時45分固定行駛，遊客可拍攝到復古經典火車搭配櫻花的美景。

阿里山國家森林遊樂區：

唐實櫻：工作站唐實櫻小櫻王已接近滿開，其他景點的唐實櫻賓館、派出所、旅社區已滿開。

染井吉野櫻：工作站櫻王初開，預測櫻花季可達五至八成，花季登場櫻王將會一枝獨秀，吉野櫻（非染井吉野櫻）在工作站、沼平、大門住宅區陸續盛開中。

霧社櫻：工作站、森之道約五成盛開。

緋寒櫻：全區陸續盛開中。

▲唐實櫻小櫻王和大塔山。（圖／取自《漫步在雲端的阿里山》粉絲專頁。）



阿里山國家風景區

椿寒櫻：盛開中，推薦：長青居、迷糊步道。

昭和櫻：陸續盛開中，隙頂至福山的阿里山公路路段也有，推薦：櫻之道(人多)、竺園山莊(人少)。

霧社櫻：阿里山公路十字路77K附近盛開中(五至八成)。

▲阿里山國家風景區頂湖昭和櫻。



2.交通管制

花季期間祭出遊客總量管制，團客10,000人、住宿遊客2,000人、散客2,000人，加上管制時段外上山民眾2,000人，當日總計16,000人。

▲阿里山櫻花花季交通疏運措施。（圖／公路總局提供）



一、管制時段



週休2日及清明連假（3月9~10、16~17、23~24、30~31、4月4~7日，共計12天），嘉義端小型車上午6時至11時、大客車上午6時至12時（預約團客除外），南投端上午7時至11時。

二、管制路段



嘉義端台18線65.4k湖底處至南投端台21線塔塔加路段，除持相關證明文件如工作證或住宿證明或特殊情形婚喪喜慶外，禁行小型車。

三、交通方式



1.團客

須至嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統登記預約，再持票證至台18線29k過五虎寮橋300公尺處停車購買門票。

2.散客

在台18線61K轉乘：民眾可至全省統一、全家及萊爾富便利商店之和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間（61k八八新舍），選擇適合的班次預約購票劃位，再按預約時間、地點前往轉乘客運上山。今年林務局也特別將門票設計成花季紀念票券，圖案呈現各種櫻花風貌，打卡按讚就可拿到花季限定明信片。在疏運期間，只要搭乘公共運輸入園的散客，憑車票還可享入園門票150元優惠價。