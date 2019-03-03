2019台灣國際蘭展開園　滿滿的蘭花圍繞著就像仙境



▲2019台灣國際蘭展2日正式開園，今年主題館特別以「探索蘭花之島」的概念，取名為「蘭境」。(圖／強尼帶球提供，以下同)



旅遊中心／綜合報導

2019台灣國際蘭展2日正式開園，展出為期10天，而部落客「強尼帶球」也在ETtoday旅遊雲社團《旅遊超爽的！》分享參觀台灣國際蘭展的美照，帶領大家進入美麗的蘭花世界。

2019台灣國際蘭展從3月2日起至3月11日，內容涵蓋蘭花競賽、花藝展示、台灣蘭花國際研討會、全球產業論壇、商業洽談、蘭花市集等。喜歡蘭花的朋友不但可以來一趟蘭園之旅，同時也是造訪府城古都的好時機。





▲部落客強尼帶球說，一旁的通道進入，就可以擁有眾人的目光與鏡頭，記得一定要先從這邊走。





▲部落客強尼帶球表示，斑駁的牆面上裝飾了各色蘭花，強烈的對比讓蘭花更顯鮮明。





▲部落客強尼帶球說，上方以文心蘭串成像煙花的造型，傳達的是傳統節慶中的熱鬧氛圍。



今年主題館特別以「探索蘭花之島」的概念，取名為「蘭境」，融合台南深厚的文化底蘊，透過蘭花來了解台南四百多年的古城故事。主題館由廖煌武老師操刀，使用多種蘭花花卉，由相機帶入民眾穿越時空回到過去，包括有體驗大航海時的四草隧道、荷鄭時期的熱蘭遮城、清領時期熱鬧慶典，與日治時代滿載蘭花的小火車一直到現今蓬蘭花產業。





▲日治時代滿載蘭花的小火車。





▲日治時代滿載蘭花的小火車。



由文化局規劃的蘭美食-結金蘭則是以台南小吃美食加上街攤元素，透過各色蘭花點出台南的在地生活風情，像是石斛擔仔麵、香蘭碗糕、蕙蘭蜜餞、萬代牛肉湯、嘉德虱目魚粥等。此外，台灣國際蘭展也設置了競賽館、蘭創館、蘭花市集、商務館、海外景觀展示等不同主題的展館。





▲部落客強尼帶球覺得滿滿的蘭花圍繞，加上現場的噴霧很有仙氣。





▲台南小吃結合蘭花─石斛擔仔麵。





▲台南小吃結合蘭花─香蘭碗糕。





▲台南小吃結合蘭花─嘉德虱目魚粥。



競賽館有1,200株參賽花，並由海內外200位蘭花評審，挑選出狀態最佳的冠軍花展示，總獎金達百萬。蘭創館則由市府經發局規劃，以「綻蘭晴空 薈聚蘭創」為發想，集結40家廠商展出多達500多款蘭花相關的藝術精品、生技保健、文創生活等精品。

蘭花市集館則是有仙履蘭、蝴蝶蘭、國蘭等各式蘭屬的花株販售、園藝工具、蘭花應用藝術品等攤位。戶外也設置了由香港、日本等多國花藝老師設計的海外單位景觀，以及蘭花業者、學生團體的中小型景觀，共51處。





▲競賽館。





▲文創館。



2019台灣國際蘭展展覽資訊

展覽地點：臺灣蘭花生物科技園區（臺南市後壁區長安里烏樹林325號）

展覽時間：2019年3月2日至3月11日，每日上午9點至下午6點（惟3月11日僅開放到下午4點）。

如有攜帶寵物需寄放於寵物寄管處 註：導盲犬

團體導覽服務

申請方式：請前往大會外服務台提出申請，請於各導覽時段開始前20分鐘洽詢導覽櫃檯。凡滿20人之團體即可申請免費導覽服務，每團最高總人次為50人，超出50人之團體，請規劃分團。

導覽時段：10:00 - 11:00 / 11:00 - 12:00；13:00 - 14:00 / 14:00 - 15:00 / 15:00 - 16:00

大獎花解說時間表：10:00 - 10:15 / 11:00 - 11:15 / 12:00 - 12:15 / 13:00 - 13:15 / 14:00 - 14:15 / 15:00 - 15:15 / 16:00 - 16:15 / 17:00 - 17:15，

聯絡電話：06-683-0913、06-685-5422