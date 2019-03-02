ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

3月14日白色情人節夢幻住房精選　沒情人和閨蜜照樣能慶祝

ETtoday旅遊雲

▲台北趣淘漫旅。（圖／台北趣淘漫旅提供）▲君品酒店。（圖／君品酒店提供）▲台南晶英酒店。（圖／台南晶英酒店提供）

▲君品酒店粉紅套房。（圖／君品酒店提供）

記者陳涵茵／台北報導

3月14日是白色情人節，今年2月14日沒辦法一起過情人節或是想回送另一半大禮，又到了耍浪漫的日子，飯店業者配合節慶推陳出新總是有新的主題，沒情人也可以和閨蜜出遊寵愛自己。

1.君品夢幻粉色系主題客房
地址： 103台北市大同區承德路一段3號

▲台北趣淘漫旅。（圖／台北趣淘漫旅提供）▲君品酒店。（圖／君品酒店提供）▲台南晶英酒店。（圖／台南晶英酒店提供）

▲沒情人也可以和閨蜜出遊。（圖／君品酒店提供）

君品酒店推出「紅粉佳人」住房專案，以女性最喜愛的夢幻粉色系精心佈置，2019年3月1日起「紅粉佳人」住房專案每晚6,400起，和情人一同沉浸在粉色浪漫的房間，享用專屬粉紅果汁飲品與迎賓小點，房內同時準備粉色系浴袍、小抱枕與肩頸按摩機。單身女孩們也可以與閨蜜來趟夢幻粉紅之旅，此外，凡3月1日至3月31日期間入住紅粉佳人住房專案，於辦理入住當天加入Line即免費贈送華納威秀電影票兩張。

2.台北趣淘漫旅「啊櫻該是愛情」住房
地址： 220新北市板橋區中山路一段139號

▲台北趣淘漫旅。（圖／台北趣淘漫旅提供）▲君品酒店。（圖／君品酒店提供）▲台南晶英酒店。（圖／台南晶英酒店提供）

▲台北趣淘漫旅。（圖／台北趣淘漫旅提供）

春天是浪漫的櫻花季，位於新北市的Hotel Cham Cham趣淘漫旅台北鄰近土城桐花公園、太極嶺櫻花步道等賞櫻熱門景點，結合板橋網紅熱門餐廳merci café推出「啊櫻該是愛情」住房專案，雙人入住乙晚，每人1,650起，含兩客merci cafe特製櫻花早午餐，平假日同價，另享有加購高鐵車票8折優惠，不論是情侶或是閨蜜好友都能輕鬆安排假期出遊，不傷荷包又能睡滿吃飽。

3.泰迪熊夢幻套房
地址： 700台南市中西區和意路1號

▲台北趣淘漫旅。（圖／台北趣淘漫旅提供）▲君品酒店。（圖／君品酒店提供）▲台南晶英酒店。（圖／台南晶英酒店提供）

▲台南晶英酒店與泰迪（Classic Teddy Bear）聯名。（圖／台南晶英酒店提供）

帶前世情人出遊吧！台南晶英酒店與泰迪（Classic Teddy Bear）聯名合作推出熊熊愛上你住房專案，入住就送「泰迪熊Hen愛禮」內含夾腳拖鞋、杯墊、香皂、點心鐵盒等多樣熊造型小物，住客還可將住滿六隻9吋泰迪熊絨毛玩偶、價值近八千元的可愛小屋直接帶回家，兩人成行，平日入住每晚6,888元起。

關鍵字： 星級飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

南投新秘境雙龍景觀吊橋今夏公開！

板橋草莓主題甜點　每款都是IG亮點

鶯歌半個手掌大的水餃在這裡！

出國旅遊11個不太好的習慣一定要改

不用飛日本台南賞櫻和風小旅行

海寶城海鮮吃到飽升級引進流水蝦

雙和4大排隊街邊美食

宜蘭市推薦必住3間青年旅館

3月限定3天！嘉義車站搭蒸汽火車

在地人都知道！高雄53年古早味紅茶

熱門行程

最新新聞更多

3月14日白色情人節夢幻住房精選

7大最佳拍攝東京鐵塔景點

「5輛小客車追撞」回堵3km　下午再..

180度絕美海景！龜山島就在眼前

台灣燈會爆滿！客運深夜停門口　原因曝..

長途飛行「飛機餐選擇5秘訣」

該不該去獨遊？背包客：只有適不適合

夢幻粉紅大爆發！精選「9條櫻花鐵道」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366