3月14日白色情人節夢幻住房精選　沒情人和閨蜜照樣能慶祝

▲君品酒店粉紅套房。（圖／君品酒店提供）

記者陳涵茵／台北報導

3月14日是白色情人節，今年2月14日沒辦法一起過情人節或是想回送另一半大禮，又到了耍浪漫的日子，飯店業者配合節慶推陳出新總是有新的主題，沒情人也可以和閨蜜出遊寵愛自己。

1.君品夢幻粉色系主題客房

地址： 103台北市大同區承德路一段3號

▲沒情人也可以和閨蜜出遊。（圖／君品酒店提供）

君品酒店推出「紅粉佳人」住房專案，以女性最喜愛的夢幻粉色系精心佈置，2019年3月1日起「紅粉佳人」住房專案每晚6,400起，和情人一同沉浸在粉色浪漫的房間，享用專屬粉紅果汁飲品與迎賓小點，房內同時準備粉色系浴袍、小抱枕與肩頸按摩機。單身女孩們也可以與閨蜜來趟夢幻粉紅之旅，此外，凡3月1日至3月31日期間入住紅粉佳人住房專案，於辦理入住當天加入Line即免費贈送華納威秀電影票兩張。

2.台北趣淘漫旅「啊櫻該是愛情」住房

地址： 220新北市板橋區中山路一段139號

▲台北趣淘漫旅。（圖／台北趣淘漫旅提供）

春天是浪漫的櫻花季，位於新北市的Hotel Cham Cham趣淘漫旅台北鄰近土城桐花公園、太極嶺櫻花步道等賞櫻熱門景點，結合板橋網紅熱門餐廳merci café推出「啊櫻該是愛情」住房專案，雙人入住乙晚，每人1,650起，含兩客merci cafe特製櫻花早午餐，平假日同價，另享有加購高鐵車票8折優惠，不論是情侶或是閨蜜好友都能輕鬆安排假期出遊，不傷荷包又能睡滿吃飽。

3.泰迪熊夢幻套房

地址： 700台南市中西區和意路1號

▲台南晶英酒店與泰迪（Classic Teddy Bear）聯名。（圖／台南晶英酒店提供）

帶前世情人出遊吧！台南晶英酒店與泰迪（Classic Teddy Bear）聯名合作推出熊熊愛上你住房專案，入住就送「泰迪熊Hen愛禮」內含夾腳拖鞋、杯墊、香皂、點心鐵盒等多樣熊造型小物，住客還可將住滿六隻9吋泰迪熊絨毛玩偶、價值近八千元的可愛小屋直接帶回家，兩人成行，平日入住每晚6,888元起。