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嘉義車站就能體驗！「阿里山蒸汽火車」3月限定只剩3天

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▲▼ 嘉義車站就能體驗！「阿里山蒸汽火車」3月限定只剩3天（圖／漫步在雲端的阿里山）

▲嘉義車站就能體驗「檜木蒸汽列車」，3月只剩下3天開放搭乘！（圖／漫步在雲端的阿里山，以下同）

旅遊中心／綜合報導

想要體驗阿里山的蒸汽火車，除了遠赴阿里山國家森林遊樂區外，在嘉義就能體驗得到了！《檜來嘉驛》活動推出「柴油檜木列車」、「柴油檜木附掛蒸汽列車」兩種特別火車，提供民眾搭乘體驗或購買套裝行程，其中檜木蒸汽列車只剩下3月2日、16日、30日三天開放搭乘，還能順遊拍攝木棉花鐵道等獨特畫面，想要體驗的民眾請把握機會！

▲▼ 嘉義車站就能體驗！「阿里山蒸汽火車」3月限定只剩3天（圖／漫步在雲端的阿里山）

▲還能順遊拍攝「木棉花鐵道」等美麗的獨特畫面，想要體驗的民眾請把握機會。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處自1月26日起至3月底推出《檜來嘉驛》活動，每週末假日都有「柴油檜木列車」行駛於嘉義火車站至北門車站，此外隔週（單數週）的週六還有特別的「柴油檜木附掛蒸汽列車」，本次活動分為「套裝行程」及「搭乘體驗」兩種提供民眾選擇。

▲▼ 嘉義車站就能體驗！「阿里山蒸汽火車」3月限定只剩3天（圖／漫步在雲端的阿里山）

▲此次活動分為「套裝行程」及「搭乘體驗」兩種提供民眾選擇。

套裝行程

其中「柴油檜木附掛蒸汽列車」的套裝行程票價每位350元，目前只剩下3/2、3/16、3/30三天開放搭乘，而「柴油檜木列車」日期則有3/3、3/9、3/10、3/17、3/23、3/24、3/31，每位票價300元。套裝行程每梯次僅限60位，透過網路報名，內含林鐵嘉義站至北門站去回程票價、專屬紀念票卡、木質「日治時期鳥居造隧道結合蒸汽火車組」專屬紀念品及專屬導覽解說等。

▲▼ 嘉義車站就能體驗！「阿里山蒸汽火車」3月限定只剩3天（圖／漫步在雲端的阿里山）

▲購買套裝行程還會贈送木質「日治時期鳥居造隧道結合蒸汽火車組」專屬紀念品。（圖／記者翁伊森攝）

搭乘體驗

如果只是想要單純體驗搭乘，同樣把握上述的行駛日期，在林鐵嘉義站及北門站「現場購票」即可，不接受網路訂位，柴油檜木列車票價每位新台幣100元，柴油檜木附掛蒸汽列車票價每位新台幣150元，皆為單程。有些遊客會選擇這樣的單程體驗，再下車沿路拍攝蒸汽火車動態。

《檜來嘉驛》活動詳細的行程及購票資訊，請參考阿里山林鐵及文資處官網說明

▲▼ 嘉義車站就能體驗！「阿里山蒸汽火車」3月限定只剩3天（圖／漫步在雲端的阿里山）

▲選擇單程的搭乘體驗，旅客可以下車後再沿路拍攝蒸汽火車動態。

▲火車保留復古的內裝，鐵道迷一定要體驗！（圖／記者翁伊森攝）

關鍵字： 阿里山蒸汽火車 蒸汽火車 檜木蒸汽列車 阿里山 嘉義車站 嘉義旅遊 檜木列車

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