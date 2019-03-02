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小熊維尼粉必去！首爾限定快閃主題店像走進一本故事書裡

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▲Pop-up store&Hunny cafe（影／記者陳羿妏攝）

▲首爾梨泰院 Pop-up store&Hunny cafe。（圖／記者陳羿妏攝）

▲與維尼拍下溫馨背影。（圖／記者陳羿妏攝，以下同）

記者陳羿妏／綜合報導

經典小熊維尼動畫想必是許多人的童年回憶，而近期於韓國首爾出現一家以小熊維尼為主的快閃店，從2月14日開始至3月31日為止，販售咖啡甜品外，店內還有販售許多維尼周邊產品，是小熊維尼粉絲絕不能錯過的好地方，一起享受這波甜蜜氛圍吧！

▲首爾梨泰院 Pop-up store&Hunny cafe。（圖／記者陳羿妏攝）

▲外牆可以看到維尼拿著一束紅氣球的可愛模樣。

▲首爾梨泰院 Pop-up store&Hunny cafe。（圖／記者陳羿妏攝）

▲▼周邊產品選擇多樣，令許多粉絲直呼想收藏！

▲首爾梨泰院 Pop-up store&Hunny cafe。（圖／記者陳羿妏攝）

Pop-up store&Hunny cafe位於首爾梨泰院的巷弄內，從綠莎坪地鐵站出站後，步行不到10分鐘便能抵達，快閃主題咖啡店一共有三層樓，從外牆看上去是維尼拿著一束紅氣球飄著的可愛模樣，一樓主要為維尼周邊產品販售，像是文具、玩偶等，更特別的是店內將看得到迪士尼官方認證的商品，商品區的隔壁則是點餐區，三層樓皆有用餐位置，一、二樓皆是室內用餐，三樓則為室外天台用餐，還能與維尼一起拍合照！

▲首爾梨泰院 Pop-up store&Hunny cafe。（圖／記者陳羿妏攝）

▲▼快閃店有提供咖啡甜點的銷售。

▲首爾梨泰院 Pop-up store&Hunny cafe。（圖／記者陳羿妏攝）

▲首爾梨泰院 Pop-up store&Hunny cafe。（圖／記者陳羿妏攝）

▲走進店內彷彿踏進一本故事書裡，能看到經典畫面。

▲首爾梨泰院 Pop-up store&Hunny cafe。（圖／記者陳羿妏攝）

▲隨處都能看見維尼的蹤影。

▲首爾梨泰院 Pop-up store&Hunny cafe。（圖／記者陳羿妏攝）

▲三樓天台有在躺椅上休息的維尼和跳跳虎。

Pop-up store&Hunny cafe
地址：서울시 용산구 이태원동 293-10
時間：2019年2月14日至3月31日為止

關鍵字： Pop-up store&Hunny cafe 首爾旅遊 首爾咖啡廳 日韓風 韓國旅遊 亞洲旅遊

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