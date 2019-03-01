踏上前線中的前線！金門大膽島正式開放觀光　每日上限150人

▲金門大膽島。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡玟君／台北報導

戰地秘境金門「大膽島」從1日起正式揭開神秘面紗，正式對外開放觀光，金門縣政府表示，未來將實施每日旅客總量管制，上限150人，除了中國大陸和香港、澳門籍民眾以外，只要提前報名，就能實際走上前線中的前線，一窺這處台灣最珍貴的戰地島嶼。

▲金門大膽島碼頭。（圖／記者蔡玟君攝）

金門縣政府表示，為帶動烈嶼鄉觀光發展，大膽島開放後以烈嶼鄉九宮碼頭為進出門戶，打造烈嶼大膽「跳島」旅遊遊程。為此，縣府規劃整體旅遊套票，包含往返交通船費、神泉茶坊餐點及保險等，一般民眾新台幣1500元、金門籍民眾750元。縣府提醒計劃登島的民眾和遊客注意，登島申請以近3個月為主，例如，3月1日只可申請在5月31日之前登島，並最遲應在登島前10天完成登島申請作業。

▲金門大膽島生明廳未來預計會成為旅客服務中心。（圖／記者蔡玟君攝）

▲金門大膽島神泉茶坊。（圖／記者蔡玟君攝）

由於島上資源有限，餐點視參觀梯次時間，提供神泉茶坊特製蛋糕或金門特色小吃炒泡麵兩種。值得一提的是，神泉蛋糕相傳是島上官兵自行研發，蛋糕上還有大膽島形狀，相當討喜。 大膽島遊程單趟航程約30分鐘，上島後採全程步行搭配電瓶車接駁參觀，以及隨團專業導覽解說，全程參觀時間約為4小時。

▲金門大膽島心戰牆。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，金門縣政府也特別與全國唯一官窯金門陶瓷廠合作，以島上神雞為發想推出神雞紀念酒，並將陸續推出新的大膽限定文創商品（存錢筒、帽子、神泉茶壺、杯盤組等），所有文創商品都會於島上遊客服務中心獨家限定販售，另也預計購置接駁車輛、增設島主房並開放新整理完成的據點供登島遊客參觀，以更多元化的服務吸引遊客登島參觀。

大膽島免付費服務專線：0800-371518