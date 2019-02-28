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東京市中心最美櫻花夜景　日本橋粉色櫻花光廊超夢幻

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▲▼東京日本橋櫻花廊道。（圖／J＆T CONTENTS提供）

▲東京日本橋櫻花廊道。（圖／J＆T CONTENTS提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本即將於3月中旬正式迎來櫻花季節，根據日本氣象株式會社最新公布的櫻花前線，今年東京地區櫻花預測開花日落在3月21日，滿開日期落在3月底。為了迎接一年一度的櫻花盛事，日本三井不動產在日本橋地區打造夢幻粉色櫻花光廊，成為東京市中心最美櫻花夜景。

▲▼東京日本橋櫻花廊道。（圖／J＆T CONTENTS提供）

▲日本氣象株式會社預估2019年櫻花開花時間。（圖／J＆T CONTENTS提供）

日本三井不動產每年配合櫻花季到來，都會將旗下商業設施COREDO室町1~3、COREDO日本橋所在的日本橋地區妝點的如夢似幻。如今年從3月15日起，在日本橋地區的「江戶櫻通」與「浜町綠道」就打造成夢幻的櫻花光廊，當入夜後，燈光亮起，粉色光芒點亮歷史建築，搭配道路兩側的櫻花樹，成為一條美麗的夜櫻賞景地。

▲▼東京日本橋櫻花廊道。（圖／J＆T CONTENTS提供）

▲燈光效果也讓日本橋的夜晚更加夢幻。（圖／J＆T CONTENTS提供）

而福德神社參道、仲通上也將鋪起長達16公尺的數位櫻花絨毯。由日本橋與青年光影藝術家們共同組成的創作團隊「nihonbashiβ」一期生打造的櫻花光影，與步道上多達百盞的櫻花燈籠及櫻花藝術裝置，交織成浪漫夢幻的櫻花絨毯。

關鍵字： 賞櫻旅遊 日本三井不動產 日本橋 日本旅遊 日韓風 東京旅遊

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