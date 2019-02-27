台灣燈會狂吸遊客！228連假住房爆　東港旅宿一個月前就滿房

▲台灣燈會驚艷世界。（圖／記者嚴云岑攝）



記者陳涵茵／綜合報導

台灣燈會被外媒評為「沒有雲霄飛車的迪士尼」驚艷世界，各式美照在網上瘋傳就是最強大的行銷，各地遊客湧入至26日止已吸引將近600萬人潮，除了帶動當地觀光業旅宿業也連帶受益，東港當地訂房率早已滿房，228連假四天住房率普遍均超過8成以上，交出漂亮成績單。

▲台灣燈會大鵬灣燈區。（圖／屏東縣政府提供）



東港當地的旅宿業者說，在確定2019台灣燈會在屏東時，行銷團隊便已制定優惠、配套措施，以及推出相關旅遊行程搭配。燈會正式開幕後整體效果令人驚豔，加上媒體、網路曝光，四天連假早在一個月前便銷售一空。屏東市的旅宿業者指出，屏東市的綵燈節去年已做出口碑，今年搭配台灣燈會擴大辦理，萬年溪畔加上新增的眷村燈區，直接帶動當地訂房率。

▲美棧墾丁大街整體住房率成長至少1到2成。（圖／福容大飯店提供）



效應甚至外溢至屏東市及恆春墾丁，恆春旅宿業者表示，這一波連假明顯比預期中好，本來以為春節過後訂房會略顯疲態，但上周起電話訂房的旅客都直接表明先看完燈會後入住，或是隔天退房後要前往燈會朝聖。除了小間的旅宿業者，福容大飯店看準商機，美棧墾丁大街店推出「東港燈會1+1」住房專案，官方也表示從燈會開始至今，整體住房率成長至少1到2成。