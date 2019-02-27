ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台灣燈會狂吸遊客！228連假住房爆　東港旅宿一個月前就滿房

ETtoday旅遊雲

▲台灣燈會,屏東燈會,黑鮪魚,海之女神。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台灣燈會驚艷世界。（圖／記者嚴云岑攝）

記者陳涵茵／綜合報導

台灣燈會被外媒評為「沒有雲霄飛車的迪士尼」驚艷世界，各式美照在網上瘋傳就是最強大的行銷，各地遊客湧入至26日止已吸引將近600萬人潮，除了帶動當地觀光業旅宿業也連帶受益，東港當地訂房率早已滿房，228連假四天住房率普遍均超過8成以上，交出漂亮成績單。

▲台灣燈會大鵬灣。（圖／屏東縣政府提供）

▲台灣燈會大鵬灣燈區。（圖／屏東縣政府提供）

東港當地的旅宿業者說，在確定2019台灣燈會在屏東時，行銷團隊便已制定優惠、配套措施，以及推出相關旅遊行程搭配。燈會正式開幕後整體效果令人驚豔，加上媒體、網路曝光，四天連假早在一個月前便銷售一空。屏東市的旅宿業者指出，屏東市的綵燈節去年已做出口碑，今年搭配台灣燈會擴大辦理，萬年溪畔加上新增的眷村燈區，直接帶動當地訂房率。

▲美棧Amazinn墾丁。（圖／芙蓉大飯店提供）

▲美棧墾丁大街整體住房率成長至少1到2成。（圖／福容大飯店提供）

效應甚至外溢至屏東市及恆春墾丁，恆春旅宿業者表示，這一波連假明顯比預期中好，本來以為春節過後訂房會略顯疲態，但上周起電話訂房的旅客都直接表明先看完燈會後入住，或是隔天退房後要前往燈會朝聖。除了小間的旅宿業者，福容大飯店看準商機，美棧墾丁大街店推出「東港燈會1+1」住房專案，官方也表示從燈會開始至今，整體住房率成長至少1到2成。

關鍵字： 台灣燈會 屏東燈會 2019屏東燈會 2019台灣燈會 屏東旅遊 特色民宿

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

你不知道的花東海線6大新秘境

紫藤花登場！166縣道23處賞花點

東京羽田機場國際航廈2020年改名

繁星陪你睡覺！新北露營地推星空帳

日本最浪漫列車「雅洛號」3月上路

搶先看！星巴克台南小北門市

海寶城海鮮吃到飽升級引進流水蝦

三義白色咖啡屋像一座山城童話世界

武陵農場露營不用搭帳棚！

台東最美蓄水池遭封！園主：太危險

熱門行程

最新新聞更多

竹子湖海芋季花季時間、交管懶人包

台灣燈會狂吸客！228連假住房爆

限海外客　鳥取提供免費上網分享器

基隆巷弄裝潢復古又奇妙的甜點店！

新加坡環球影城舉辦芝麻街50週年派對

八里景觀餐廳　賞左岸景色吃美食

白河木棉花道火紅盛放228最美

女生單獨旅遊應該注意的事

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366