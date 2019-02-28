周休花蓮2日出遊提案　光復慢遊習文化、呷冰涼

文／Sharelife分享生活

圖／Pixabay、維基百科、花東縱谷國家風景管理處提供

花蓮，台灣的後花園，有著秀麗山水的好風景，除了海洋公園、太魯閣這些熱門景點之外，不妨走訪鮮少人文破壞的花蓮光復鄉，來一趟原住民文化以及自然生態之旅。

東台灣擁有壯麗高山、湛藍海洋，若說是全台灣風景之最也不為過，其中，花蓮一年四季除了「看海的日子」，也能隨季節欣賞金黃色的金針花、沁涼秀姑巒溪溯溪以及宛如仙境的落羽松林。



其實，除了這些熟知的景點之外，在花蓮也有許多原始風貌的自然生態以及原住民─阿美族部落，不妨拋開那些熱門景點，深入花蓮光復鄉，



DAY1：休閒農場＋人文古蹟走透透

新光兆豐休閒農場→花蓮糖廠



▲【新光兆豐休閒農場】

來花東地區，除了觀賞美麗的山水之外，若是一家大小出遊，野放小孩的地方可少不了，占地726公頃的兆豐農場，就座落於花東縱谷平原內，沿著台九線進入鳳林時，便能看見巨大乳牛歡迎遊客到訪。



▲歐式庭園旁，是開墾花蓮的人以及原住民意象雕塑。

農場以自然生態方式經營，結合歐洲宮廷設計，搭配在地原住民生活主題，小朋友能嘗試與動物做親密接觸，農場內也可以看見小乳牛正依偎在牛媽媽身邊玩耍、吃草。另外，還有可愛動物區、鳥園區，可以觀賞罕見鳥類。





▲【花蓮糖廠】

原名為「大和工廠」的「花蓮糖廠」建立於民國10年，至今近百年歷史的糖廠，其實曾經在二次世界大戰末期時被炸毀過，直到光復後由台糖公司接收，並將壽豐鄉的「花蓮港製糖所」拆除、修復「大和工廠」，改名為「花蓮糖廠」，由於位在光復鄉，所以又被遊客稱為「光復糖廠」。糖廠內原有的單身宿舍，除了轉型為創意工坊，作為社區藝術交流平台之外，部分宿舍更挪出來做旅館用途，也是全台灣唯一可以「住」的糖廠。



▲漫步在花蓮糖廠中，也很愜意。

穿梭在木造宿舍中，彷彿像是來到日本江戶時期，一座運甘蔗的老火車頭，走過糖業最輝煌時代，如今靜靜佇立在此。除了感受濃厚異國味之外，不容錯過的當然是台糖冰品。有別於其他糖廠，花蓮糖廠的冰品種類多樣且口味也很特別，木瓜牛奶、芥末冰、月見冰，讓人呷涼涼也吃出驚喜。

晚上，不妨選一間群山環抱的民宿或旅館，少了都市的車聲、喇叭聲，在滿天星斗下入眠，隔天，在大自然天籟之中甦醒，開始新的旅程。



▲依山傍水的民宿，讓人忘卻煩惱

民宿：橋下105

DAY2：自然生態＋部落文化之旅

馬太鞍溼地園區→拉索埃湧泉生態農場→太巴塱部落



▲【馬太鞍溼地園區】

馬太鞍「VATAAN」，是當地阿美族對樹豆的稱呼，而這種樹豆又被阿美族人認為是吉祥物，所以隨身攜帶、播種，馬太鞍也稱「長滿樹豆的地方」。「馬太鞍濕地生態園區」位在花蓮光復鄉馬錫山腳下，依傍中央山脈，是一處百公頃的天然沼澤濕地，原來是阿美族馬太鞍部落世代漁耕之地，現在作為生態園區，讓到訪遊客了解當地的自然生態與部落文化。近年來馬太鞍濕地多栽種蓮花，盛夏時分，蓮花綻放、荷葉密布，旅人可以沿著木棧道近距離欣賞蓮花的美。





▲【拉索埃湧泉生態農場】

若說台東嘉明湖美景，是天使的眼淚，那麼在光復鄉的「拉索埃湧泉生態農場」便是被形容為「上帝親吻過的清泉」，拉索埃在阿美族語中，代表「好喝甘甜」的意思，園區內被綠蔭包圍的湧泉，更被譽為「藍色眼淚」，隨著陽光變化，湖面還會呈現不同色彩。這個秘境更是網友最推薦隱藏版景點。





▲【太巴塱部落】

太巴塱部落是阿美族重要聚落之一，更是台灣最大原住民部落，透過部落營造，遊客可以看到阿美族早期原始的文物以及部落人文的特色。部落內規畫不同的工作室、文史館、文化園區，近年來更推廣織布、藤編、木雕等課程，不妨聽聽耆老說說原住民的美麗傳說。如果有機會遇見慶典，與部落人互動，還可以感受阿美族傳統的歌舞魅力，喜歡原住民文化的遊客不妨走訪一遭。



周末假期來花蓮，別再只是去太魯閣、海洋公園，花蓮光復鄉就像遠離都市塵囂的小鄉鎮，守護著阿美族重要的歷史與文化，以及沒被人為破壞的自然美景。



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（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）