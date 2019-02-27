黃金麥浪看飛機起降！台中小麥節新打卡點七彩鵲橋、愛心麥牆

▲2019大雅小麥文化節即將在228連假登場。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



旅遊中心／綜合報導

一首「稻香」傳遍大街小巷，台灣農村社會日常成了越來越少見的復古景象，為了讓更多遊客能親近自然感受大地豐饒，台中大雅讓黃金麥浪成為主角，每年舉辦小麥產業文化節已有16年之久，今年即將在228連假登場。

▲金黃麥浪與土角厝是經典取景角度。



今年小麥產業文化節以「情訂麥鄉，儂情久久」為主題，將於大雅區寶興宮廣場登場，除了一望無際的療癒麥田景致，官方在麥田中打造竹編七彩鵲橋及高達4.2公尺的LOVE麥牆，成為打卡新亮點。除此之外，還有麥田迷宮、迷宮打卡點、儂情瞭望台等藝術裝置。

▲七彩鵲橋能漫步麥田中。



▲99999支麥梗組成的愛心麥牆。

除了拍美照現場也有許多活動可參加，像是「情定麥LOVE情侶（親子）」打卡，情侶或前世情人著情侶裝參加，完成者可獲禮品組；DIY手作課程麥香手札、麥穗皮飾等。另外，因附近鄰近台中國際機場與清泉崗基地，經常能看見飛機起降，從麥田看飛機又是另一種風光。228連假多了一個不花錢的踏青好去處，也提醒遊客體恤農民辛勞，請勿為拍照踏進麥田中。

▲還能浪漫看飛機起降。



＊大雅小麥文化節

日期：2月28日（裝置藝術將擺放至3月3日）

地址：台中市大雅區神林路一段231巷40號

＊以上圖片由攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。