ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台東「最美蓄水池」遭封！園主：2米深池危險... 遊客大嘆可惜

點評：若是掉下去誰要負責呢！？小編支持園主的決定～
ETtoday旅遊雲

記者周姈姈／綜合報導

絕美打卡熱點遭封！位於台東太麻里華源邊坡上的「隱藏版天空之鏡」釋迦園蓄水池，擁有最美蓄水池的封號，視野極佳，可以遠眺碧海藍天的美景，再加上延伸的水池和太平洋連為一體所形成的無邊界錯覺，因此成為熱門打卡熱點。但該蓄水池水深2米，若是遊客不小心跌落會有生命危險，所以蓄水池園主近期決定封閉水池，讓不少遊客大嘆好可惜。

▲台中華源海灘。（圖／IG@tpps87212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）
▲縱然天空之鏡怎麼拍都很美，但若是出了意外，誰能負責呢？（圖／IG@tpps87212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

蓄水池坐擁無敵海景，但池子裡水深2米、高低差更有3米，若是遊客一不小心跌下去，誰要負責呢？因此讓蓄水池園主林先生決定要把這裡封起來，目前已經設立了圍籬，也在附近立了告示牌。

園主表示「他們（遊客）要爬進來我哪有辦法，不讓他們開進來，在車子裡就有說，載小朋友來這裡這樣跑很危險啦！大人的話他們會知道，比較不會怎樣，小朋友很危險。」

然而，有了大量的人潮之後，隨之而來的就是大量的垃圾， 園主說「他們（遊客）都給人家亂扔（垃圾），沒辦法，人又沒有一直在這裡，如果說有人在這裡，他們就比較不敢啦！」

另外，當地住戶也表示，開車前來的遊客都把車子到處亂停，來這裡垃圾也隨便亂扔，來這裡水池也很危險。

園主指出，封了灌溉用的水塔和園地遭到破壞只是其次，他擔心若是前來朝聖的遊客有任何意外，後果將不堪設想，所以才決定封閉蓄水池。

封閉蓄水池的消息一出，立刻獲得關注！雖然有不少遊客直呼「好失望」、「好可惜」，卻也有很多網友贊同園主的決定，並留下「封起來，比較好」和「封起來是對的」等等言論。

關鍵字： 台版天空之鏡 釋迦園蓄水池 台東旅遊 太麻里

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

你不知道的花東海線6大新秘境

紫藤花登場！166縣道23處賞花點

東京羽田機場國際航廈2020年改名

繁星陪你睡覺！新北露營地推星空帳

日本最浪漫列車「雅洛號」3月上路

搶先看！星巴克台南小北門市

三義白色咖啡屋像一座山城童話世界

基隆拚觀光　將開水上計程車

武陵農場露營不用搭帳棚！

海寶城海鮮吃到飽升級引進流水蝦

熱門行程

最新新聞更多

兩岸婚慶代表就「愛情產業鏈」簽署協議

台東最美蓄水池遭封！園主：太危險

宜蘭龜山島立體造型咖哩飯！

被乾燥花、多肉植物包圍的療癒秘境

限時贈！2019高雄旅展門票

海寶城海鮮吃到飽升級引進流水蝦

爆紅草莓三明治　卡士達香濃誘人

金鍾國、潔西卡來台指定馬鈴薯豬骨湯

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366