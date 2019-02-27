台東「最美蓄水池」遭封！園主：2米深池危險... 遊客大嘆可惜

點評：若是掉下去誰要負責呢！？小編支持園主的決定～

記者周姈姈／綜合報導

絕美打卡熱點遭封！位於台東太麻里華源邊坡上的「隱藏版天空之鏡」釋迦園蓄水池，擁有最美蓄水池的封號，視野極佳，可以遠眺碧海藍天的美景，再加上延伸的水池和太平洋連為一體所形成的無邊界錯覺，因此成為熱門打卡熱點。但該蓄水池水深2米，若是遊客不小心跌落會有生命危險，所以蓄水池園主近期決定封閉水池，讓不少遊客大嘆好可惜。



▲縱然天空之鏡怎麼拍都很美，但若是出了意外，誰能負責呢？（圖／IG@tpps87212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



蓄水池坐擁無敵海景，但池子裡水深2米、高低差更有3米，若是遊客一不小心跌下去，誰要負責呢？因此讓蓄水池園主林先生決定要把這裡封起來，目前已經設立了圍籬，也在附近立了告示牌。

園主表示「他們（遊客）要爬進來我哪有辦法，不讓他們開進來，在車子裡就有說，載小朋友來這裡這樣跑很危險啦！大人的話他們會知道，比較不會怎樣，小朋友很危險。」

然而，有了大量的人潮之後，隨之而來的就是大量的垃圾， 園主說「他們（遊客）都給人家亂扔（垃圾），沒辦法，人又沒有一直在這裡，如果說有人在這裡，他們就比較不敢啦！」

另外，當地住戶也表示，開車前來的遊客都把車子到處亂停，來這裡垃圾也隨便亂扔，來這裡水池也很危險。

園主指出，封了灌溉用的水塔和園地遭到破壞只是其次，他擔心若是前來朝聖的遊客有任何意外，後果將不堪設想，所以才決定封閉蓄水池。

封閉蓄水池的消息一出，立刻獲得關注！雖然有不少遊客直呼「好失望」、「好可惜」，卻也有很多網友贊同園主的決定，並留下「封起來，比較好」和「封起來是對的」等等言論。