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期間限定！日本環球影城全新「小小兵夜間趴」3月登場

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▲▼日本環球影城，環球影城夜間奇觀遊行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本環球影城夜間奇觀遊行。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城從2018年起推出世界首創的夜間活動「夜間奇觀遊行～Best Of Hollywood～」，將知名4大電影場景搬到現實世界，大受遊客好評。從今年3月底開始，期間限定2個月，日本環球影城更打造「小小兵夜間趴」，為夜間奇觀遊行加入新看點。

▲▼日本環球影城,環球影城夜間奇觀遊行～Best of Hollywood～。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本環球影城夜間奇觀遊行～Best of Hollywood～是從2018年起的常設型夜間表演。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本環球影城,環球影城夜間奇觀遊行～Best of Hollywood～。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大黃蜂現身日本環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

日本環球影城世界首創的夜間活動「夜間奇觀遊行～Best Of Hollywood～」，是將知名4大電影場景搬到現實世界，以《哈利波特》、《變形金剛》、《侏儸紀世界》和《小小兵》4大最受歡迎的電影為主題，利用最高高達8公尺的花車展現電影場景，同時結合首創3D立體光雕投影技術，配合花車與演出人員表演，將電影場景投影至兩側建築中，讓旅客可以360度置身在電影世界裡。

▲▼日本環球影城，環球影城夜間奇觀遊行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲全新設計小小兵夜間趴將在3月底登場。（圖／記者蔡玟君攝）

為了帶給旅客全新視覺享受，從3月20日起至5月31日為止，日本環球影城打造期間限定「小小兵夜間趴」，在夜間騎關遊行正式開始前，於園內紐約區內設置的特別舞台上，搭配活潑的音樂與燈光效果，在小小兵的帶領下，帶領旅客在夜晚於日本環球影城內一起狂歡！搭配夜間奇觀遊行活動，總遊行時間長達55分鐘，只有3月底至5月底這段期間才看得到，小小兵迷可千萬不要錯過。

關鍵字： 日本環球影城 大阪旅遊 日本旅遊 日韓風

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