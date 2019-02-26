雞湯底配牛肉　日本一蘭拉麵的100%不含豚骨的專門店2/28開幕



▲一蘭拉麵新推出的100%不含豚骨的拉麵 。（圖／一蘭提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

日本一蘭拉麵的全新品牌「100%不含豚骨的專門店 一蘭 西新宿店～創始店～」將於2月28日正式開幕，100%不含豚骨的拉麵，在食材選用上是完全不使用豬肉與酒精，喜歡嚐鮮的一蘭粉絲有機會可以去吃看看，是不跟與天然豚骨湯拉麵有著相同的美味，或者有什麼不一樣。





▲一蘭以雞作為基底，再加入多樣嚴選食材，費工熬製出濃醇味美的獨家湯頭。

為何要開發出沒有豬肉、不使用豚骨的拉麵？原來是一蘭拉麵聽到來自穆斯林的聲明，這些穆斯林旅客來到日本想品嚐一蘭拉麵卻沒辦法，於是一蘭拉麵決定進行開發他們可以吃拉麵。為了跟一般的拉麵區別，一蘭拉麵將新開一家專門店面「一蘭西新宿店」，而LOGO上也有大大的「No Pork」的字樣，讓穆斯林旅客一目了解，而新店面將於2月28日開幕。

100%不使用豚骨的拉麵以雞作為基底，再加入多樣嚴選食材，費工熬製出濃醇味美的獨家湯頭，搭配燉煮入味的牛肉代替叉燒。



100%不含豚骨的專門店 一蘭 西新宿店～創始店～

地址：東京都新宿區西新宿7丁目10‐18（小瀧橋PACIFIKA大樓１F）





▲100%不含豚骨的專門店 一蘭 西新宿店～創始店～店鋪外觀。

