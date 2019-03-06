根本是仙女住的！台南秘境「夢之湖」　俯視夢幻珊瑚狀水域

點評：說它是秘境一點都不為過呀～



▲台南六甲秘境「夢之湖」一窺珊瑚狀水域，超夢幻！（圖／Dribs & Drabs提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）



記者周姈姈／綜合報導

你知道嗎？在台南六甲，有個能夠媲美日月潭美景的「夢之湖」，這裡人煙稀少，四周薄霧繚繞，當你踏進這片秘境中時，彷彿所有的世俗煩惱都已經拋到外太空去了。部落客Dribs & Drabs就帶大家走訪這片藏在竹林小徑中的碧綠湖水秘境，還使用空拍機俯視夢幻的珊瑚狀水域，把所有美景都盡收眼底！



▲夢之湖水質清澈又碧綠，猛一看就像是在國外一樣。



夢之湖，位於烏山頭水庫的上游地帶，屬於蓄水範圍，是水庫的水源地之一。那為什麼會稱為「夢之湖」呢？因為在民國68年的時候，由林青霞主演的文藝電影「夢之湖」就在此拍攝，所以得名為夢之湖；當時因為搭上電影熱潮，岸邊搭設起木屋和餐廳，不過目前都已經拆除、結束營業，只剩下幾戶人家還在這裡生活，而夢之湖也可以說是台南人放鬆心情的秘境。



▲只要看到這片果園，就代表快要抵達夢之湖囉！



夢之湖的水質清澈又碧綠，平靜的水面上倒映著湖光山色；另外，由於夢之湖的地形相當特殊，所以造就了夢幻的「珊瑚狀水域」，若是能從上空俯視就能欣賞難得一見的景色，當然也有幾個點可以遠看部分的珊瑚狀水域，但是透過空拍就能看見更完整的珊瑚形狀。



▲利用空拍機就能看見完整的珊瑚狀水域，這裡果然是秘境。



夢之湖之所以為秘境還有一個原因，就是「交通不太方便」！由於夢之湖座落在山間小路中，因此Dribs & Drabs建議，若民眾是開車前往，可以先將車子停在王爺宮前的停車場，或是再往下開一點至賢清宮，那裡有一些路肩可以停車，而且從賢清宮走路約半小時就可以抵達夢之湖，路途平穩又好走，沿途也都幾乎有樹蔭，不怕會被太陽曬乾，而在地人可以直接騎車到湖邊。



▲只要光線對了，夢之湖隨手一拍都是高質感網美照。



最後，Dribs & Drabs表示，當時她是大概早上10點多抵達夢之湖，湖畔大逆光，因此她認為也許到了下午順光就會更美麗，而夢之湖小小的，其實沒有太多地方能夠行走，如果你是特別來這裡可能會覺得CP值有點低，不過若是想放鬆一下心情或是當成健行運動，那麼夢之湖是很不錯的選擇喔！



▲雖然夢之湖很美，但是交通較不便、蚊蟲也較多，民眾可要多注意。



夢之湖

地址：台南市六甲區王爺里

建議停留時間：1個半小時