推嬰兒床給baby睡、下雨天送襪子　海底撈貼心服務源自這個理念



▲帶寶寶上海底撈！店員一見秒推出嬰兒床，媽媽讚：「這服務太狂了。」（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃士原／台北報導

日前有2位媽媽帶了兩名4月內的小嬰兒到海底撈火鍋用餐，服務生下一秒推出嬰兒床出來，貼心的服務讓網友喊「好窩心」。其實海底撈貼心的服務不止這個，像是客人生日送上蛋糕，下雨天買襪子送給襪子溼掉的客人等，台灣海底撈表示，這些服務都是源自於把客人當成家人來服務的理念。

海底撈火鍋最大特色就是各種貼心服務，較為人知、也比較固定的就是顧客沒進場用餐，還在現場候位時可享受免費飲品、美甲、擦皮鞋、按摩椅等服務，開始用餐時還會遞上圍裙、髮圈及手機用塑膠套，店內也提供小朋友最喜愛的遊樂空間，還有姐姐專人陪伴，父母可以安心用餐，不怕小朋友燙到。





▲海底撈遊戲室還有專人幫忙看顧小朋友。(圖／記者黃士原攝)

網路傳出的各種海底撈貼心服務，其實都是源自海底撈把客人當成家人來服務的理念，海底撈把客人當成家人來對待，主動看見客人的需求，讓客人就像是回家用餐，海底撈台灣區總經理李瑜說，只要客人的需求是合情、合法、合理，海底撈就會盡量來滿足客人的需求，而這樣的服務就不會矯情，讓顧客感受到溫度。





▲海底撈火鍋的特別陪吃員。(圖／美食佳堯授權提供)



除了把客人當家人來服務，海底撈的服務還建立在所有員工在面對顧客時、擁有跟店經理一樣的權力，可以根據當下情況而自行做決定，像是免單、送菜等，如果原本店裡沒準備到的服務或物品，員工也可以自行到商場購買（目前海底撈門市都是在商場裡面），像是得知客人來海底撈來慶生時，主動購買生日蛋糕送上祝福，下雨天客人的襪子溼了，主動購買全新的襪子送客人。





▲海底撈的所有員工在面對顧客時、擁有跟店經理一樣的權力，可以根據當下情況而自行做決定。(圖／記者黃士原攝)



另外，海底撈也預想到客人可能有的各種隱形需求，像是一個人前往用餐，海底撈服務員就會抱來一隻大玩偶坐在對面陪吃，而之前也有位懷孕的網紅前往用餐，海底撈也提供孕婦「防輻射」圍兜兜，都讓人覺得「揪感心」。父母若是帶著小嬰兒到海底撈用餐時，則是有嬰兒床讓小嬰兒可以躺著睡或休息，客人也可以專心的用餐。





▲顧客到海底撈吃的除了美味火鍋外，還有「貼心服務」。(圖／記者黃士原攝)

其實，海底撈的貼心不只對客人，對於員工也是，除了薪資部份，一般員工享有供膳、制服、消費折扣、聚餐、生日、年特休、語言津貼，外縣市員工也享有住房津貼補貼，主管級員工還會有父母津貼，就像他們也有薪水可領。海底撈火鍋除夕與初一兩天暫停營業，也是希望在團圓的時刻，員工能暫緩忙碌的節奏，都能回到家中和家人一起渡過溫暖的幸福時光。