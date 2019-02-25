花海、燈海期間限定！228連假「台南一日遊提案」免花錢

點評：白天賞花、晚上去看花燈！





▲白河林初埤木棉花道今年提前開跑。（圖／白河區公所提供）

旅遊中心／綜合報導

228四天連假即將到來，規劃好去哪玩了嗎？《ETtoday新聞雲》整理出台南市及周遭旅遊提案，像是提前開跑的白河林初埤木棉花道，晚上還可以到最美月津港燈節拍美照，均為期間限定，把握難得機會來台南玩耍一波。

▲白河林初埤木棉道現在正美。（圖／IG@marsb66提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

1. 2019台南木棉花季

今年受暖冬影響，被譽為世界最美花道的「林初埤木棉花道」提前一個月綻放，715株木棉樹綿延3公里長，是每年旅遊重頭戲之一。將軍區今年雖無舉辦活動，但花況倒也不錯，可以順道去賞花拍照。

2019台南木棉花季

活動地點：台南市白河區玉豐里林初埤

活動日期：2月16日至3月10日視花況提前結束（僅假日有活動）

▲台南蜀葵花海長得比人還高。（資料照／IG@lilies__lin0816提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

2. 學甲蜀葵花季

春暖花開，學甲蜀葵花季即將在228開展，今年蜀葵種植面積仍維持在5公頃，日前已悄悄盛開！除了往年搭配的小麥、油菜花，今年更增加紅藜、百日草、仙草花、向日葵等，讓花田色彩更繽紛美麗。





▲台南學甲紅藜海在蜀葵花之前就已盛開。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

「2019唸戀學甲蜀葵花文化節」2月28日開幕當天，邀請到「台南市民族管絃樂團」等樂團帶來精彩演出，並有在地農民的無毒生鮮食材展售市集，園遊會、茶席見學、親子DIY體驗等活動。

2019唸戀學甲蜀葵花文化節

活動地點：台南市學甲區光華里

活動日期：2月28日至3月16日





▲「2019月津港燈節」展至3月3日。（圖／臺南文化局、Urbanart都市藝術工作室授權提供）

3. 2019月津港燈節

2019月津港燈節一開展即好評不斷，被網友譽為「全台最美燈節」。今年以「隨光呼吸」為主題，邀請了近30組來自法國、日本、巴西等當代藝術團隊參展，運用循環的動線布局於蜿蜒的河域之中，交融著鹽水的風土民情與自然環境，三個月亮、三種場景、三種意境，隨手拍都浪漫破表，228連假趕緊把握機會朝聖。

2019台南月津港燈節

活動地點：月津港水域及周邊社區，包括橋南老街、北帝殿前、永成戲院、一銀巷、王爺廟巷

活動日期：2月2日至3月3日 每天17:30-23:00





▲台南府城普濟燈會有1,500盞花燈高掛在國華街商圈。（圖／積雨雲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

4. 2019府城普濟燈會

視線拉回台南市中西區，總數1,500盞花燈高掛在國華街商圈，成台南期間限定的美景，邁向第7年的燈會從台南市民族路和國華街口，一直延伸到普濟殿，點燈的時間從晚上5點到10點，廟埕亮至12點，參拜之餘別忘了來賞花燈，感受別於以往的台南風情。

2019府城普濟燈會

活動地點：台南市民族路X國華街處至普濟殿

活動日期：1月30日至3月2日

點燈時間：17:00-22:00（廟埕亮至凌晨24:00）