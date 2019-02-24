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40年永福樓最後一晚擠滿300人用餐！饕客排隊1小時也要吃到

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▲▼永福樓,東區商圈,租金,房地產,經濟,高房租,店租,關店潮。（圖／記者李毓康攝）

▲40年老餐廳永福樓宣告歇業。（圖／記者李毓康攝）

記者陳涵茵、張一中／台北報導、攝影

台北市東區40年老餐廳永福樓因租金喬不攏決定歇業，今（24日）是營業最後一天，老顧客怕再也吃不到，從店家宣布結束營業後訂位電話接不完，今晚現場估計超過300人在熄燈齊聚用餐，雖然外頭下著雨老顧客也還是捧場來排隊想嚐最後的美味。

▲永福樓。（圖／記者張一中攝）

▲永福樓熄燈前最後一晚。（圖／記者張一中攝）

永福樓因租金太高無法負荷，老闆決定在租約到期後不再續約，只營業到2月24日止，熄燈最後一晚餐廳訂位早在3天前就已滿，只留一成桌數給現場客排隊。現場午餐時段有客人早上10點就來排隊；晚餐時段也是從下午四點半就開始出現排隊人潮。住在附近的老顧客過先生幾乎每個月都會來永福樓用餐，必點永福樓的港點菜色，聽聞歇業消息今天也特別帶著一家大小來排隊，他也感嘆表示東區店租太高，一間間好餐廳紛紛出走實在可惜。

▲永福樓。（圖／記者張一中攝）

▲過先生帶一家到小來用餐。（圖／記者張一中攝）

老牌餐廳永福樓主攻江浙菜，老師傅拿手菜餚口味道地抓住不少饕客的胃，不僅老台北人聚餐都來過，因有隱密包廂不少政商名流、媒體聚會也愛選在永福樓，熄燈當天政商名人郝龍斌、羅文嘉、趙少康也現身永福樓用餐。羅文嘉表示平時經常和學術圈、文化圈、媒體圈朋友在永福樓聚餐，最喜歡清燉牛腩、蔥油餅。不過店家表示，今日營業最後一日，部分菜色賣完就沒有，這兩樣菜今天也吃不到，另外晚間8點為最後加點時間，剩下的時光希望留給老客人好好敘舊。

▲永福樓。（圖／記者張一中攝）

▲郝龍斌、趙少康現身永福樓用餐。（圖／記者張一中攝）

永福樓
地址：台北市大安區忠孝東路四段59號
電話：02-2752-8232
時間：11：30～14：30，17：30～21：30

關鍵字： 永福樓 台北市美食

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