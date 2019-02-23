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紅白湯圓、鑽石椅太美民眾不敢坐！台灣燈會隱藏版休息區

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▲▼2019台灣燈會,屏東燈會。（圖／記者曹悅華攝）

▲2019台灣燈會。（圖／記者曹悅華攝）

記者陳涵茵／綜合報導

2019台灣燈會開幕3天觀燈人次破51萬，開幕至今每日湧入大批人潮，更被外國媒體譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，燈區陸域面積更廣達38公頃有數不盡的璀璨燈飾可逛，不過大家可否注意到沿途其實有很多隱藏版休息區，這些燈飾通通都可以坐下休息拍照。

▲台灣燈會。（圖／屏東縣政府提供）

▲可愛的毛毛蟲裝置藝術其實是休息區。（圖／屏東縣政府提供，下同。）

▲台灣燈會。（圖／屏東縣政府提供）

▲躲進機器人懷中充電一下。

屏東縣政府表示，為了體貼民眾能有足夠的體力及腳力逛完燈會，將屏東特色融入藝術創意打造藝術休閒椅，讓民眾坐著休息也能感受燈會的獨特魅力，不過因發現有許多遊客見椅子卻美到「不敢坐上去」，在此提醒民眾那些燈飾通通可以坐下。

▲台灣燈會。（圖／屏東縣政府提供）

▲鑽石燈前的鑽石椅。

燈會場地幅員遼闊，想要逛完整個燈會至少需要長達3小時，為了讓民眾能有地方隨時休憩，又不想擺放普通椅子，乾脆在園區各地設置造型藝術休閒椅，將屏東的人文、地理、文化結合藝術融入日常，不僅能觀賞還能提供民眾休息。

▲台灣燈會。（圖／屏東縣政府提供）

▲客家燈區的三合院休息區。

像是巨大鑽石前的鑽石樣式座椅；藝術燈區的思想風起藍皮列車造型車廂內也可以坐；客家燈區的月光夥房與圓圓滿滿重現客家夥房經典建築，體驗客家居民平日在禾埕喝茶聊天的悠閒時光，紅白湯圓椅子則有全家齊心團圓的象徵，可愛又實用。

▲台灣燈會。（圖／屏東縣政府提供）

▲紅白湯圓也可以坐下休息喔。

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