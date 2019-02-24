ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

變海洋迪士尼？雨好大　觀傳局：台北燈節踩街遊行照常演出

ETtoday旅遊雲

▲台北燈節有東京迪士尼遊行。（圖／翻攝自活動官網）

▲今年的台北燈節有東京迪士尼35週年特別遊行加入。（圖／翻攝自活動官網）

記者蔡玟君／台北報導

2019台北燈節今（24）日最後一天，重頭戲踩街嘉年華遊行預定於下午15點登場，「東京迪士尼度假區 35 週年慶特別遊行」也將首次海外演出獻給台北。無奈從清晨開始台北大雨下不停，許多網友紛紛詢問遊行是否照常舉行，台北市政府觀光傳播表示：「目前預定照常舉行。」

▲▼19日元宵節，大量人潮湧入西門町台北燈節。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北燈節24日是最後一天。（圖／記者林敬旻攝）

踩街嘉年華遊行是台北燈節的重頭戲，尤其今年東京迪士尼度假區 35 週年慶特別遊行特別參加，預計會有米奇和其他迪士尼明星一起搭乘特別花車參與遊行，由於是連東京迪士尼樂園內也看不到的特別演出、更是該特別遊行首次前進海外，因此成為此次遊行中網友最期待的演出陣容。

▲▼ 台北燈會－東京迪士尼花車 。（圖／記者湯興漢攝）

▲東京迪士尼特別花車現身台北燈節   。（圖／記者湯興漢攝）

但由於24日從清晨起台北市即開始下大雨，雨勢沒有停歇，讓許多網友擔心遊行是否照常舉行之餘，更笑虧東京迪士尼特別遊行變成海洋迪士尼。台北市觀傳局表示，踩街嘉年華遊行目前仍照常舉行，但部分演出可能會視情況調整，雨勢若太大也不排除取消，至於演出陣容會有哪些調整，觀傳局僅表示目前還沒確定

關鍵字： 台北燈節 2019台北燈節 踩街嘉年華遊行 東京迪士尼35週年特別遊行

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

米奇現身台北燈節！踩街嘉年華遊行24日登場　最佳視角、交管看這

米奇現身台北燈節！踩街嘉年華遊行24日登場　最佳視角、交管看這

台北燈節踩街嘉年華遊行24日登場　必看交通管制懶人包

台北燈節「東京迪士尼花車」只待到2/23　必看3大亮點想拍要快

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北燈節迪士尼遊行最佳觀賞區在這

台中最狂汽旅　滑水道就在房間裡

桃園藝親子火鍋有2層樓高溜滑梯

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

感謝台灣！東京迪士尼遊行現身台北

苗栗秘境下午茶必點芋圓仙草凍

中台灣4處櫻花最新花況

超大貓咪車站藏身嘉義板陶窯

三重戶外景觀餐廳！活蝦吃到清粥小菜

沙鹿台式復古風彩繪村超好拍！

熱門行程

最新新聞更多

台中蔦屋書店吃宮崎和牛！

台北燈節踩街嘉年華遊行照常舉行

盤點台北消失的老牌餐廳

單日湧81萬人朝聖！台灣燈會「最萌花..

台灣燈會首次新住民主題！　鋼材蚵殼交..

峇里島高CP民宿還有私人泳池

沙鹿台式復古風彩繪村超好拍！

土耳其蓋「三峽大壩」 將再掀中東戰事..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366