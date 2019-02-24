變海洋迪士尼？雨好大　觀傳局：台北燈節踩街遊行照常演出

▲今年的台北燈節有東京迪士尼35週年特別遊行加入。（圖／翻攝自活動官網）

記者蔡玟君／台北報導

2019台北燈節今（24）日最後一天，重頭戲踩街嘉年華遊行預定於下午15點登場，「東京迪士尼度假區 35 週年慶特別遊行」也將首次海外演出獻給台北。無奈從清晨開始台北大雨下不停，許多網友紛紛詢問遊行是否照常舉行，台北市政府觀光傳播表示：「目前預定照常舉行。」

▲台北燈節24日是最後一天。（圖／記者林敬旻攝）

踩街嘉年華遊行是台北燈節的重頭戲，尤其今年東京迪士尼度假區 35 週年慶特別遊行特別參加，預計會有米奇和其他迪士尼明星一起搭乘特別花車參與遊行，由於是連東京迪士尼樂園內也看不到的特別演出、更是該特別遊行首次前進海外，因此成為此次遊行中網友最期待的演出陣容。

▲東京迪士尼特別花車現身台北燈節 。（圖／記者湯興漢攝）

但由於24日從清晨起台北市即開始下大雨，雨勢沒有停歇，讓許多網友擔心遊行是否照常舉行之餘，更笑虧東京迪士尼特別遊行變成海洋迪士尼。台北市觀傳局表示，踩街嘉年華遊行目前仍照常舉行，但部分演出可能會視情況調整，雨勢若太大也不排除取消，至於演出陣容會有哪些調整，觀傳局僅表示目前還沒確定。