ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

胡同也賣起牛肉麵　胡董牛麵所2/23在台北101美食街開幕

ETtoday餓勢力

▲胡同也賣起牛肉麵　胡董牛麵所2/23在台北101美食街開幕。（圖／橘焱國際餐飲提供）
▲牛小排牛肉麵。（圖／橘焱國際餐飲提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

創立知名燒肉品牌「胡同」的橘焱國際餐飲集團又有新品牌了！這次是切入台灣人熟悉的牛肉麵市場，打造全新樸實在地品牌牛肉麵「胡董牛麵所」，2月23日進駐台北101 B1美食街，2月23日~2月25日胡董牛舌麵套餐八折優惠，每日限量50份。

胡董牛麵所的牛肉麵湯頭有紅燒、清燉與番茄這3種，湯頭堅持每日使用新鮮牛大骨24小時持續慢火熬煮，再搭配紅燒或番茄調味；紅燒湯頭以牛大骨高湯為基底，依序加入數種中藥、豆瓣、花椒等，口味微辣得恰到好處；番茄湯頭一樣是以牛大骨高湯為基底，再放入經過與洋蔥丁爆香拌炒的番茄入味。

▲胡同也賣起牛肉麵　胡董牛麵所2/23在台北101美食街開幕。（圖／橘焱國際餐飲提供）
▲紅燒牛肉麵。

▲胡同也賣起牛肉麵　胡董牛麵所2/23在台北101美食街開幕。（圖／橘焱國際餐飲提供）
▲紅燒半筋半肉牛肉麵。

▲胡同也賣起牛肉麵　胡董牛麵所2/23在台北101美食街開幕。（圖／橘焱國際餐飲提供）
▲番茄半筋半肉牛肉麵。

菜單部份，除了傳統的牛肉麵、半筋半肉牛肉麵之外，老師傅還創作出中西合璧的豪華牛小排牛肉麵，5塊帶骨牛小排豪氣一次排開，上桌即氣勢逼人，勢必成為下個IG打卡的熱門話題。另外，還有燒肉界的人氣王牛舌也被列入菜單，牛舌麵也是胡董牛麵的招牌菜

胡董牛麵所菜單價格如下：
牛小排牛肉麵套餐：480元
胡董牛舌麵套餐：230元
紅燒牛肉麵套餐：190元
清燉牛肉麵套餐：190元
番茄牛肉麵套餐：200元
紅燒半筋半肉牛肉麵套餐：210元
清燉牛半筋半肉肉麵套餐：210元
番茄半筋半肉牛肉麵套餐：220元
牛肉捲大餅：180元
滷味拼盤A：60元
滷味拼盤B：160元
(註：除了牛小排牛肉麵套餐搭配小菜三選一及岬岬冷泡茶，其餘套餐都是搭配小菜三選一)

胡董牛麵所
地址：台北市信義區信義路五段7號 台北101 B1美食街
電話：02-8101-8025

關鍵字： 美食情報 胡董牛麵所 胡同

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

推薦閱讀

朝聖肉多多燒肉超市！生猛龍蝦、正宗和牛現選現吃

全台首創「肉多多燒肉超市」在台中　拿多少吃多少

肉多多也開火鍋超市！買得到活體波士頓龍蝦　開幕限時優惠588元

想吃什麼就買什麼！這4家都是可以自己挑選食材的超市火鍋店

西門町新開幕超市火鍋低消250元　但飲料、牛丼飯及麵條無限供應

120個座位全台最大門市　祥富火鍋超市桃園店11/12-11/15試賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中最狂汽旅　滑水道就在房間裡

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

感謝台灣！東京迪士尼遊行現身台北

6大健行目的地　讓你邊玩邊甩肉

新竹大份量和牛火鍋、巨霸海鮮船

3月遠東Café有龍蝦料理吃到飽

500元就可享有港點吃到飽

好山好水好人文　花蓮可以這麼玩

三重戶外景觀餐廳！活蝦吃到清粥小菜

在機艙裡面這11件事不要做

熱門行程

最新新聞更多

車票打5折！高鐵聯手馬航推「機加鐵」..

胡同也賣牛肉麵　胡董牛麵所開幕

桃園藝親子火鍋有2層樓高溜滑梯

228連假「中部路段最塞」行車時間多..

南投「泰順廊橋」今開通

到台中印刷探索館印製專屬棉T！

永福樓24日熄燈夜訂位已滿

苗栗秘境下午茶必點芋圓仙草凍

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366