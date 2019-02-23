胡同也賣起牛肉麵　胡董牛麵所2/23在台北101美食街開幕



▲牛小排牛肉麵。（圖／橘焱國際餐飲提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

創立知名燒肉品牌「胡同」的橘焱國際餐飲集團又有新品牌了！這次是切入台灣人熟悉的牛肉麵市場，打造全新樸實在地品牌牛肉麵「胡董牛麵所」，2月23日進駐台北101 B1美食街，2月23日~2月25日胡董牛舌麵套餐八折優惠，每日限量50份。

胡董牛麵所的牛肉麵湯頭有紅燒、清燉與番茄這3種，湯頭堅持每日使用新鮮牛大骨24小時持續慢火熬煮，再搭配紅燒或番茄調味；紅燒湯頭以牛大骨高湯為基底，依序加入數種中藥、豆瓣、花椒等，口味微辣得恰到好處；番茄湯頭一樣是以牛大骨高湯為基底，再放入經過與洋蔥丁爆香拌炒的番茄入味。





▲紅燒牛肉麵。





▲紅燒半筋半肉牛肉麵。





▲番茄半筋半肉牛肉麵。

菜單部份，除了傳統的牛肉麵、半筋半肉牛肉麵之外，老師傅還創作出中西合璧的豪華牛小排牛肉麵，5塊帶骨牛小排豪氣一次排開，上桌即氣勢逼人，勢必成為下個IG打卡的熱門話題。另外，還有燒肉界的人氣王牛舌也被列入菜單，牛舌麵也是胡董牛麵的招牌菜

胡董牛麵所菜單價格如下：

牛小排牛肉麵套餐：480元

胡董牛舌麵套餐：230元

紅燒牛肉麵套餐：190元

清燉牛肉麵套餐：190元

番茄牛肉麵套餐：200元

紅燒半筋半肉牛肉麵套餐：210元

清燉牛半筋半肉肉麵套餐：210元

番茄半筋半肉牛肉麵套餐：220元

牛肉捲大餅：180元

滷味拼盤A：60元

滷味拼盤B：160元

(註：除了牛小排牛肉麵套餐搭配小菜三選一及岬岬冷泡茶，其餘套餐都是搭配小菜三選一)

胡董牛麵所

地址：台北市信義區信義路五段7號 台北101 B1美食街

電話：02-8101-8025